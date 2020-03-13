Formula 1'de Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'i ertelendi

Koronavirüsün tehlikesinden dolayı Formula 1 yönetimini de tedbirlerini aldı.
Formula 1’de daha önce sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix’si korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Formula 1’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn ile üçüncü yarışı olan Vietnam Grand Prix’in de iptal edildiği ifade edildi.
Bu kararın Formula 1’de yer alan herkesin ve taraftarların güvenliğini sağlamak için FIA ve organizatörlerle beraber aldıkları açıklandı.
Yarışların Bahreyn’de 20-22 Mart, Vietnam’da da 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu.
(İHA)
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