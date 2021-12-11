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Formula 1'de büyük final öncesi avantaj Verstappen'in

11.12.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de sezonun son yarışı olan ve şampiyonu belirleyecek Abu Dabi GP öncesi pole pozisyonu Max Verstappen oldu. Hafta sonunu en hızlı olarak geçiren Lewis Hamilton ise ikinci sırada kaldı.

Formula 1'de büyük final öncesi avantaj Verstappen'in

Formula 1'de şampiyonu belirleyecek son yarış öncesi pole pozisyonunu Red Bull'dan Max Verstappen elde etti.

Max Verstappen, 3. eleme turunda Sergio Perez'den aldığı hava koridoru etkisini iyi kullandı ve Hamilton'dan 0.371 saniye daha iyi bir tur elde etti.

Lewis Hamilton, yarışa orta hamur lastikle başlayacak. 2. eleme turunda orta hamur lastiğinde yanık nokta oluşan Max Verstappen ise yarışa yumuşak hamur lastikle başlayacak. Yarış içerisinde lastik avantajı Mercedes'te olacak.

formula 1

McLaren'den Lando Norris üçüncü, Red Bull'dan Sergio Perez dördüncü, Ferrari'den Carlos Sainz beşinci, Mercedes'ten Valtteri Bottas ise altıncı sırada yarışa başlayacak.

Sezonun son yarışına pilotlar şampiyonasının ilk iki sırasında yer alan Max Verstappen ve Lewis Hamilton eşit puanla başlayacak.

Takımlar şampiyonasında ise Mercedes'in Red Bull'a göre 28 puanlık bir avantajı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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