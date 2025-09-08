Formula 1'de güvenlik aracı nedir, ne zaman girer? Formula 1'de güvenlik aracı girince ne olur? F1'de güvenlik aracı kuralları ve stratejileri

Formula 1'de yarış sırasında birçok risk faktörü oluşabilir. Kaza anları, piste yabancı madde girmesi ve zemin koşullarında riskli değişim gibi durumlar buna dahildir. Pistte sürücüler için risk oluşturan bir durum mevcut olduğunda "güvenlik aracı" devreye girer.
Güvenlik aracı, pistte yarışın güvenlikle sağlanmasına engel bir durum olduğunda piste giren fiziksel araçtır. Güvenlik aracı pistteyken diğer araçlar arkasında sıralanır. En fazla 10 araç boyu mesafede sıralanma olur.
Güvenlik aracını geçmek yasaktır. Bütün sürücülerin hızlarını kesmeleri ve tempoyu güvenlik aracının belirlemesine müsaade etmeleri gerekir. Pist koşulları normale dönene kadar güvenlik aracı pistte kalır.
Formula 1’de güvenlik aracı piste girdiğinde yarış temposu düşer ve tüm araçlar güvenlik aracının arkasında sıralanır. Pilotlar, güvenlik aracı pistte olduğu sürece birbirlerini geçemez ve belirlenen hız limitine uymak zorundadır. Bu durum kazaların temizlenmesi, pistteki tehlikelerin giderilmesi veya olumsuz hava koşullarında güvenliği sağlamak için uygulanır.
Güvenlik aracı pistten çıktığında yarış yeniden başlar ve normal hızlara dönülür. Bu süreç, hem pilotların güvenliğini hem de yarışın düzenini korumak için kritik bir rol oynar.
Güvenlik araçları stratejileri önemlidir. Yarışların ve hatta şampiyonların kaderini etkileyebilir.