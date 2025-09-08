SPOR

Formula 1'de güvenlik aracı nedir, ne zaman girer? Formula 1'de güvenlik aracı girince ne olur? F1'de güvenlik aracı kuralları ve stratejileri

Formula 1 yarışlarında güvenlik öncelikli bir konudur. Geçmiş trajedilerden dersler çıkarılarak önlemler arttırılır. Bazı durumlarda önlemler yarışın seyrini de değiştirebilir. Güvenlik aracı da yarışın seyrini en fazla değiştiren önlemlerden birisidir.

Doğukan Bayrak

İçindekiler

  • Formula 1'de güvenlik aracı nedir, ne zaman girer?
  • Formula 1'de güvenlik aracı girince ne olur?
  • F1'de güvenlik aracı kuralları ve stratejileri
  • Güvenlik aracıyla gidişatı değişen bazı önemli yarışlar

Formula 1'de yarış sırasında birçok risk faktörü oluşabilir. Kaza anları, piste yabancı madde girmesi ve zemin koşullarında riskli değişim gibi durumlar buna dahildir. Pistte sürücüler için risk oluşturan bir durum mevcut olduğunda "güvenlik aracı" devreye girer.

Formula 1'de güvenlik aracı nedir, ne zaman girer?

Güvenlik aracı, pistte yarışın güvenlikle sağlanmasına engel bir durum olduğunda piste giren fiziksel araçtır. Güvenlik aracı pistteyken diğer araçlar arkasında sıralanır. En fazla 10 araç boyu mesafede sıralanma olur.

Güvenlik aracını geçmek yasaktır. Bütün sürücülerin hızlarını kesmeleri ve tempoyu güvenlik aracının belirlemesine müsaade etmeleri gerekir. Pist koşulları normale dönene kadar güvenlik aracı pistte kalır.

Formula 1'de güvenlik aracı girince ne olur?

Formula 1’de güvenlik aracı piste girdiğinde yarış temposu düşer ve tüm araçlar güvenlik aracının arkasında sıralanır. Pilotlar, güvenlik aracı pistte olduğu sürece birbirlerini geçemez ve belirlenen hız limitine uymak zorundadır. Bu durum kazaların temizlenmesi, pistteki tehlikelerin giderilmesi veya olumsuz hava koşullarında güvenliği sağlamak için uygulanır.

Güvenlik aracı pistten çıktığında yarış yeniden başlar ve normal hızlara dönülür. Bu süreç, hem pilotların güvenliğini hem de yarışın düzenini korumak için kritik bir rol oynar.

F1'de güvenlik aracı kuralları ve stratejileri

  • Güvenlik aracı pistteyken sürücüler için "ucuz pit-stop" imkanı doğar. Yarış düşük hızda devam ettiği için pit-stop'a girenler önemli bir zaman kaybı yaşamaz. Liderlik eden isimlerin dahi pit-stop'a girdiği görülür.
  • Önemli stratejilerden birisi de "önde kalmak mı lastik yenilemek mi?" tercihidir. Burada güvenlik aracının pistten çıkma anını doğru tasarlamak gerekir.
  • Güvenlik aracı süresince hız ciddi oranda düşer. Bu da lastik ve frenlerde soğumaya sebep olur. Yeniden başlangıç verildiğinde ısıyı yöneten avantajlı konuma geçer.
  • Tur bindirilenler aradan kalkmış olur. Yeniden başlangıçtan sonra mavi bayrak trafiği azalır ve liderlik mücadelesi için temiz bir pist ortamı oluşur.

Güvenlik aracıyla gidişatı değişen bazı önemli yarışlar

  • 2021 Abu Dhabi GP'sinde 53.turda Latifi'nin kazasıyla piste güvenlik aracı girdi. Verstappen'in pit stratejisi son turda lider Lewsi Hamilton'u geçmesini sağladı ve 2021 Dünya Şampiyonu oldu.
  • 2018 Bakü GP'si oldukça ilginç bir olaya sahne oldu. Uzun bir kazanın ardından Bottas pit ile takip pozisyonunu aldı ve büyük avantaj sağladı. Ancak güvenlik aracı süresince gözden kaçan bir enkaz parçası lastiğini patlattı. Yarışı Hamilton kazandı.

Güvenlik araçları stratejileri önemlidir. Yarışların ve hatta şampiyonların kaderini etkileyebilir.

En Çok Aranan Haberler

