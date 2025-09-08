SPOR

Formula 1'de halo sistemi nedir, ne işe yarar? Formula 1'e halo ne zaman geldi?

Formula 1'de sürücülerin güvenliği her zaman ön plandadır. Pilotların ekstrem koşullarda yarışmalarının yanı sıra acil müdahale süresi oldukça kısıtlıdır. Halo sistemi de bir ön müdahale yöntemidir.

Doğukan Bayrak

Formula 1 yarışlarında pilotların hızları 350km/saat ulaşabilmektedir. Pistlerin uzunluğu ve zorluğu çeşitli sebeplerle zorlaşmaktadır. Pistlerdeki kıvrımlar, virajlar ve yol eğimleri bazı kısa pistleri uzunlardan daha riskli hale getirebilir. Hava durumuna bağlı olarak yağış, nem, sis ve sıcaklık araç performanslarını ve sürücü deneyimini doğrudan etkiler. Bu sebeple Formula 1'de güvenlik önlemleri tüm parametreler hesap edilerek alınır.

"Formula 1 güvenlik önlemleri kanla yazılır". Bu söz F1 pistlerinde yaşanan birçok trajediden sonra geliştirilen güvenlik önlemlerini anlatmak için söylenmektedir. Güvenlik önlemleri için deneysel çalışmalar sürse de birçok devrimsel önlem büyük trajedilerden sonra geliştirilmiştir: Aynı halo teknolojisi gibi.

Formula 1'de halo sistemi nedir, ne işe yarar?

F1 araçlarında kokpitin etrafında U şeklinde titanyumdan yapılma bir kalıp eklenir. Bu koruma kalkanına "halo" denir. Amacı pilotun baş bölgesini korumak ve omurgasını sabitlemektir. Halo'lar 7-10 kg arası değişirken 10 ton civarında basınca karşı dirençlidir. Özellikle şarapnellere karşı etkin koruma sağlar. Aracın başka bir araca arkadan çarptığı durumlarda darbeyi engeller ve absorbe eder.

Halo'nun tasarımı temel olarak sürücünün baş bölgesine çarpışma ve kaza anlarında yabancı parça gelmesini engellemek üzerine geliştirilmiştir. Başlangıçta birçok tepki almıştır. Minimumda tutulsa dahi görüş açısını engellediği ve çirkin olduğu yönünde açıklamalar mevcuttur.

Formula 1'e halo ne zaman geldi?

Halo sistemi 2018 yılında zorunlu olarak kullanılmaya başlandı. Geldiği yıl düzenlenen 2018 Belçika Grand Prix'inde Fernando Alonso'nun aracının lastiğinin Charles Leclerc'in başına gelmesini engelledi. Leclerc'in hayatını kurtardıktan sonra karşıt görüşler bir anda ortadan kalktı.

Halo sistemiyle ilgili en net olaylardan birisi 2020 Bahreyn GP'sinde Romain Grosjean'in yaşadığı kazadır. Grosjean'in aracı bariyerlere çarpıp ikiye ayrıldı ve alev aldı. Alevlerin içinden çıkan Grosjean "Halo hayatımı kurtardı" açıklamasında bulundu. Halo sistemiyle Formula 1 tarihinin en büyük trajedilerinden birisinden dönülmüş oldu.

Formula 1 trajedilerinden bahsetmişken "keşke Halo sistemi olsaydı" söylemlerine de değinmek gerekir. Spor tarihinin en büyük isimlerinden birisi olan Aryton Senna Halo sistemi için hayıflanılan isimlerden birisidir. Aryton Senna 1994 San Marino GP'sinde kafasına isabet eden süspansiyon parçaları ile hayatını kaybetmiştir. Yani Halo sistemi mevcut olsaydı spor tarihinin en büyük isimlerinden birisi hayatta olabilirdi.

