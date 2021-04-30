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Formula 1'de heyecan Portekiz'de

30.04.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Portekiz'de yapılacak.

Formula 1'de heyecan Portekiz'de

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Portekiz'de yaşanacak. Sezonun 3. yarışı Portimao şehrinde bulunan 4.6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak.

Yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış da 2 Mayıs Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Emilia Romagna Grand Prix'si Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı.

Portekiz Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralamasında ilk 5 şöyle:

PİLOTLAR

Lewis Hamilton (Mercedes): 44
Max Verstappen (Red Bull): 43
Lando Norris (McLaren): 27
Charles Leclerc (Ferrari): 20
Valtteri Bottas (Mercedes): 16

TAKIMLAR

Mercedes: 60
Red Bull: 53
McLaren: 41
Ferrar: 34
AlphaTauri: 8

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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