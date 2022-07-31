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Formula 1'de Macaristan GP'sinde zafer Max Verstappen'in!

31.07.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Macaristan Grand Prix'sinde Red Bull sürücüsü Max Verstappen zafere ulaştı. Sezonun 13. mücadelesi; başkent Budapeşte'de yer alan 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilirken, yarışı lider tamamlayan Verstappen, bu sezonki 8. zaferini elde etti.

Formula 1'de Macaristan GP'sinde zafer Max Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'sinde Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen birinci oldu. Sezonun 13. mücadelesi, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışı lider tamamlayan Verstappen, bu sezonki 8. zaferini elde etti.

Cumartesi günü zorlu şartlarda kariyerinin ilk Formula 1 pole pozisyonunu elde eden George Russell, pazar günkü yarışa ilk sıradan başladı ve startla yerini korurken, ilk dört sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

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İkinci pit stopların da tamamlanmasıyla Verstappen lider, Charles Leclerc ikinci, Russell üçüncü, Carlos Sainz dördüncü ve Hamilton beşinci sıradaydı.

Son bölümde, Verstappen ön taraftaki yerini korumayı sürdürdü ve hatasız bir sürüşle damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hollandalı pilot, böylelikle 10. sıradan başladığı yarışta zafere ulaşırken, geride kalan 13 yarışta 8. galibiyetini kazandı.

Hanesine 25 puan daha yazdıran Verstappen, yaz arasına 258 puanla lider girerken, en yakın rakibi Leclerc ile arasında 80 puan bulunuyor.

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Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 8, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer galibiyete sahip durumda.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

  1. Max Verstappen (Hollanda): 258 puan

  2. Charles Leclerc (Monako): 178

  3. Sergio Perez (Meksika): 173

  4. George Russell (Büyük Britanya): 158

  5. Carlos Sainz (İspanya): 156

Takımlar

  1. Red Bull: 431

  2. Ferrari: 334

  3. Mercedes: 304

  4. Alpine: 99

  5. McLaren: 95
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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