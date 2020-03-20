Formula 1'de Monako GP iptal edildi

Bugün FIA'dan yapılan açıklama ile birlikte Hollanda GP ve İspanya GP ile birlikte ertelendiği duyurulan Monako GP'nin, 2020 takviminden çıkartıldığı açıklandı. Monako Otomobil Kulübü'nden yapılan açıklamada, ülkede yarış için 24 Mayıs'tan başka uygun bir tarih bulunmadığı dile getirildi ve bu nedenden dolayı Monako Grand Prix'in iptal edildiği açıklandı.
(DHA)
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