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  4. Formula 1'de Monako GP iptal edildi

Formula 1'de Monako GP iptal edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.03.2020 07:50 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün ertelendiği açıklanan Monako Grand Prix, organizatörlerin başka uygun bir tarihin bulunmadığını duyurmasıyla iptal edildi.

Formula 1'de Monako GP iptal edildi

Bugün FIA'dan yapılan açıklama ile birlikte Hollanda GP ve İspanya GP ile birlikte ertelendiği duyurulan Monako GP'nin, 2020 takviminden çıkartıldığı açıklandı. Monako Otomobil Kulübü'nden yapılan açıklamada, ülkede yarış için 24 Mayıs'tan başka uygun bir tarih bulunmadığı dile getirildi ve bu nedenden dolayı Monako Grand Prix'in iptal edildiği açıklandı.

(DHA)

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Formula 1 Dünya Şampiyonası FIA

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