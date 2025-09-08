Formula 1, dünyada motorlu taşıtlar üzerine düzenlenen spor yarışmaları üzerine en büyük bütçeye ve hayran kitlesine sahip motorlu taşıt spor organizasyonudur. Raporlara göre sezonlar ortalama 1,3 - 1,6 milyar izleyici kitlesine ulaşmaktadır. Bu durum da organizasyonun devasa gelirleri elde etmesini sağlar.

Formula 1'i diğer büyük spor organizasyonlarından ayıran noktalardan birisi maliyettir. Takım sporlarındaki kulüplerin toplam bütçesine yakın bütçeler Formula 1 takımları tarafından araç geliştirme masrafı olarak harcanır. Öte yandan organizasyonun yarışmaları da bütün bu bütçe ve gelirler baz alındığında sezonda sadece 20 yarışmacı (sakatlık ve kaza durumlarında yedeklerle değişebilse de pistte her zaman 20 araç ve pilot mevcuttur) üzerinden gerçekleşir.

Yarışmalarda 5G kuvvete ve 350 km hıza ulaşılır. Güvenlik konusunda düşülen algı da bu noktada olur. Formula 1 araçlarının olağanüstü hızlara çıkması ve yarışmaların milisaniyelerle kazanılması güvenlik konusunun arka planda bırakıldığı ve riskin göze alındığı bir ortamın olduğunu düşündürtür. Ancak Formula 1 yedekler haricinde 20 kişilik yarışmacı kadrosunu gerektiği zaman sert önlemlerle korumayı ilke haline getirmiş bir organizasyondur.

Formula 1'de SC ne demek? F1'de SC terimi ve anlamı

Formula 1'de SC olarak ifade edilen güvenlik aracı (Safety Car) yarışma sırasında görevlendirilen ve pilotların güvenliğini ön planda tutan bir sistemdir.

SC'ler pistte kaza, tehlikeli hava durumu ya da beklenti dışı bir güvenlik riski olduğunda (piste izinsiz girişler gibi) piste giren araçlardır.

SC'ler yarışı sonlandırmaz ama yavaşlatır, SC pistte olduğu sürece bütün araçlar onun arkasında sıralanarak yavaşlamak zorundadır. SC aracı sollanamaz ve geçilemez.

F1'de SC nasıl anlaşılır?

Piste SC gireceği zaman pistteki sarı ışıklar yanar ve ekranlara SC'nin gireceği bilgisi verilir. Yarışı lider götüren pilot SC'nin arkasında tüm grubu toplar. Pist temizlendiğinde ya da tehlikeli durum geçtiğinde SC ışıklarını söndürür ve pit alanına girer. Yarışın lideri hızı tayin eder ve yarış kaldığı yerden devam eder.

SC pistte olduğu müddetçe araçlar pit noktalarına girebilir. Hatta bu önemli bir stratejidir ve yarışın gidişatını değiştirebilir.