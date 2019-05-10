Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun beşinci yarışıyla sürecek. İspanya'nın Montmelo bölgesindeki 4 bin 655 metrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 12 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Avustralya ve Bakü'deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Bahreyn ve Çin'deki yarışları ilk sırada tamamlamıştı.
İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
Valtteri Bottas (Finlandiya): 87 puan
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 86
Sebastian Vettel (Almanya): 52
Max Verstappen (Hollanda): 51
TAKIMLAR KLASMANI
Mercedes: 173 puan
Ferrari: 99
Red Bull: 64
McLaren: 18
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