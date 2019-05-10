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Formula 1'de sıradaki durak İspanya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 12 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Formula 1'de sıradaki durak İspanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun beşinci yarışıyla sürecek. İspanya'nın Montmelo bölgesindeki 4 bin 655 metrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 12 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Avustralya ve Bakü'deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Bahreyn ve Çin'deki yarışları ilk sırada tamamlamıştı.

İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 87 puan

  2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 86

  3. Sebastian Vettel (Almanya): 52

  4. Max Verstappen (Hollanda): 51

  5. Charles Leclerc (Monaco): 47

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 173 puan

  2. Ferrari: 99

  3. Red Bull: 64

  4. McLaren: 18

  5. Racing Point: 17
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası İspanya Grand Prix barcelona

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