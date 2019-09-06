Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek. İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 8 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, bu sezon 13 yarışın 10'unda birinciliğe ulaştı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in başarılı sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 8 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarıştan galip ayrıldı.
Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardığı sezonda Ferrari ilk birinciliğini Belçika Grand Prix'sinde genç pilotu Charles Leclerc ile elde etti.
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