Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Şampiyonanın 11. ayağı, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek.

Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 70 turluk yarış ise 1 Ağustos Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

Max Verstappen (Hollanda): 185 puan Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177 Lando Norris (Büyük Britanya): 113 Valtteri Bottas (Finlandiya): 108 Sergio Perez (Meksika): 104

TAKIMLAR KLASMANI

Red Bull: 289 Mercedes: 285 McLaren: 163 Ferrari: 148 AlphaTauri: 49

