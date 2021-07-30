Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Şampiyonanın 11. ayağı, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek.
Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 70 turluk yarış ise 1 Ağustos Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Max Verstappen (Hollanda): 185 puan
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177
Lando Norris (Büyük Britanya): 113
Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
Red Bull: 289
Mercedes: 285
McLaren: 163
Ferrari: 148
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