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Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

30.07.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına, Macaristan ev sahipliği yapacak.

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Şampiyonanın 11. ayağı, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek.

Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 70 turluk yarış ise 1 Ağustos Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Max Verstappen (Hollanda): 185 puan

  2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177

  3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

  4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

  5. Sergio Perez (Meksika): 104

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Red Bull: 289

  2. Mercedes: 285

  3. McLaren: 163

  4. Ferrari: 148

  5. AlphaTauri: 49
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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Formula 1
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