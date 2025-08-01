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Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
Berker İşleyen

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

  • Pilotlar

  1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan

  2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

  3. Max Verstappen (Hollanda): 185

  4. George Russell (Büyük Britanya): 157

  5. Charles Leclerc (Monako): 139
  • Takımlar

  1. McLaren: 516

  2. Ferrari: 248

  3. Mercedes: 220

  4. Red Bull: 192

  5. Williams: 70

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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