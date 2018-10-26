SPOR

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'sinde sıralama turları 27 Ekim Cumartesi günü, yarış ise 28 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Meksika'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 19. yarışında şampiyonluk için piste çıkacak.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu 27 Ekim Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Yarış ise 28 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da gerçekleştirilecek.

Formula 1 tarihinin en başarılı isimleri arasında yer alan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, yarışı ilk 7 içinde bitirmesi veya en yakın rakibi Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in kazanamaması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Büyük Britanyalı pilot, Hermanos Rodriguez Pisti'nde yeterli sonucu alması halinde üst üste ikinci, kariyerinde ise beşinci şampiyonluğunu ilan edecek.

Önceki yarışlarda Hamilton 9, Sebastian Vettel 5, Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ve Kimi Raikkonen birer kez podyumun zirvesine çıkmıştı. Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 346 puan

  2. Sebastian Vettel (Almanya): 276

  3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 221

  4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 217

  5. Max Verstappen (Hollanda): 191

Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 563 puan

  2. Ferrari: 497

  3. Red Bull: 337

  4. Renault: 106

  5. Haas: 86
    PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından puanla dönüyorFenerbahçe, Anderlecht deplasmanından puanla dönüyor
Lasma Liepa Türk kano sporunda ilkleri yaşattıLasma Liepa Türk kano sporunda ilkleri yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika Grand Prix Formula 1 Dünya Şampiyonası lewis hamilton

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Nihat Kahveci: Fikret Orman istifa

Nihat Kahveci: Fikret Orman istifa

Anderlecht 2 - 2 Fenerbahçe

Anderlecht 2 - 2 Fenerbahçe

Ahmet Çakar'dan olay Beşiktaş yorumu

Ahmet Çakar'dan olay Beşiktaş yorumu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından puanla dönüyor

Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından puanla dönüyor

Lasma Liepa Türk kano sporunda ilkleri yaşattı

Lasma Liepa Türk kano sporunda ilkleri yaşattı

Arena'da golsüz gece: Galatasaray 0 - Schalke 0

Arena'da golsüz gece: Galatasaray 0 - Schalke 0

Yasemin Adar Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Yasemin Adar Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Mete Gazoz Türkiye rekoru kırdı

Mete Gazoz Türkiye rekoru kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.