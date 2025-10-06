SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Formula 1’de slick lastik nedir, hangi durumlarda kullanılır?

Formula 1'in yarış denkleminde hızı etkileyen birçok faktör mevcuttur. Donanımsal farklar arasında en önemlilerden birisi lastik türüdür. Slick lastikler, kuru zemin lastiği olarak kullanılmaktadır.

Formula 1’de slick lastik nedir, hangi durumlarda kullanılır?
Doğukan Bayrak

Formula 1 yarışları hız, teknik ve strateji içeren ve saniyelerle kazananın belirlenebildiği müsabakalardır. Formula 1 sezonunda 10 takımdan 20 asli sürücü çeşitli şehirlerdeki Grand Prix'lerde "en hızlı" olmak için mücadele ederler. Şehirlerin değişmesi farklı pist koşullarını sağlar. Pist koşulları şikan, viraj ve düzlük gibi pistin yapısına yönelik farklılıklar olabileceği gibi düzenlenen şehrin iklim koşulları ve yarış günü hava durumunu da kapsamaktadır. Sürücülerin birbirleriyle rekabeti araç donanımı aşamasında başlar. Her takım araç geliştirmelerini sezon öncesi hazırlar ve sezon boyunca modifikasyonlar sürmektedir. Lastiklerin seçimi en önemli donanımsal aşamalardan birisidir.

Slick lastik nedir?

Slick lastik, dişsiz ve tamamen düz bir yüzeye sahip lastiktir. Kelime anlamı olarak "kaygan" anlamına gelir. Ancak bu ifade lastiğin kaymasıyla ilgili değildir. Yol tutuşunu ifade etmek için kullanılır. Slick lastikler kuru zemin lastikleri olarak bilinir. Kuru zeminde maksimum sürtünme sağlanarak lastiklerin zeminde geniş bir alana yayılması sağlanır. Genleşen yüzey lastiğin daha hızlı ısınmasını sağlayarak asfalta neredeyse yapışık gibi hareket etmesini sağlar. Zeminle birleşik lastik yol tutuşunda mükemmellik sağlar.

Formula 1'de lastiklerin ısınması önemli bir konudur. Güvenlik araçlarının dahil olduğu anlarda lastik değişiminin önemli bir parçası lastiklerin bu süreçte soğumasıdır. Güvenlik aracı pisti terk ettiği anda ısınmanın yeni lastiklerle yapılması hedeflenir.

Slick lastik hangi durumlarda kullanılır?

Slick lastikler, kuru veya hafif nemli zeminlerde kullanılır. Amaç sürtünmenin arttırılmasıdır. Formula 1'de tüm araçların lastikleri "Pirelli" tarafından üretilmektedir. Bu FIA tarafından uygulanan bir kuraldır.

Slick lastikler sertliklerine göre sınıflandırmaya sahiptir. Sert slickler yol tutuşunu arttırırken yumuşak slickler hızı arttırır. Bu sürücüler tarafından belirlenmesi gereken bir öncelik stratejisidir. Pirelli 2019-2021 yılları arasında bu sınıflandırmayı en sertten en yumuşağa "C1-C5" doğru aritmetik 5 aşamada kullanmaktaydı. 2022 yılında yapılan değişiklikle beyaz (en sert) sarı (sert), kırmızı (orta) bandlar kullanılmaya başlandı. Bu bandlar lastiğin kenarına işlenen sembollerdir. Bu sembolleştirme izleyicilerin lastik türünü anlamasının kolaylaştırılması için getirilmiş bir uygulamadır.

Öte yandan slick lastik kullanımı kuru zeminle sınırlıdır. Yağmurlu ve ıslak zeminlerde son derece risklidir. Slick lastiklerin dişleri olmadığı için suyu tahliye edemez ve araç ile yol arasında bir su tabakası oluşur. Bu duruma aquaplaning denir ve aracın tamamen kontrolünü kaybetmesine neden olur.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...
G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!
Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.