Formula 1’de slick lastik nedir, hangi durumlarda kullanılır?

Formula 1 yarışları hız, teknik ve strateji içeren ve saniyelerle kazananın belirlenebildiği müsabakalardır. Formula 1 sezonunda 10 takımdan 20 asli sürücü çeşitli şehirlerdeki Grand Prix'lerde "en hızlı" olmak için mücadele ederler. Şehirlerin değişmesi farklı pist koşullarını sağlar. Pist koşulları şikan, viraj ve düzlük gibi pistin yapısına yönelik farklılıklar olabileceği gibi düzenlenen şehrin iklim koşulları ve yarış günü hava durumunu da kapsamaktadır. Sürücülerin birbirleriyle rekabeti araç donanımı aşamasında başlar. Her takım araç geliştirmelerini sezon öncesi hazırlar ve sezon boyunca modifikasyonlar sürmektedir. Lastiklerin seçimi en önemli donanımsal aşamalardan birisidir.

Slick lastik nedir?

Slick lastik, dişsiz ve tamamen düz bir yüzeye sahip lastiktir. Kelime anlamı olarak "kaygan" anlamına gelir. Ancak bu ifade lastiğin kaymasıyla ilgili değildir. Yol tutuşunu ifade etmek için kullanılır. Slick lastikler kuru zemin lastikleri olarak bilinir. Kuru zeminde maksimum sürtünme sağlanarak lastiklerin zeminde geniş bir alana yayılması sağlanır. Genleşen yüzey lastiğin daha hızlı ısınmasını sağlayarak asfalta neredeyse yapışık gibi hareket etmesini sağlar. Zeminle birleşik lastik yol tutuşunda mükemmellik sağlar.

Formula 1'de lastiklerin ısınması önemli bir konudur. Güvenlik araçlarının dahil olduğu anlarda lastik değişiminin önemli bir parçası lastiklerin bu süreçte soğumasıdır. Güvenlik aracı pisti terk ettiği anda ısınmanın yeni lastiklerle yapılması hedeflenir.

Slick lastik hangi durumlarda kullanılır?

Slick lastikler, kuru veya hafif nemli zeminlerde kullanılır. Amaç sürtünmenin arttırılmasıdır. Formula 1'de tüm araçların lastikleri "Pirelli" tarafından üretilmektedir. Bu FIA tarafından uygulanan bir kuraldır.

Slick lastikler sertliklerine göre sınıflandırmaya sahiptir. Sert slickler yol tutuşunu arttırırken yumuşak slickler hızı arttırır. Bu sürücüler tarafından belirlenmesi gereken bir öncelik stratejisidir. Pirelli 2019-2021 yılları arasında bu sınıflandırmayı en sertten en yumuşağa "C1-C5" doğru aritmetik 5 aşamada kullanmaktaydı. 2022 yılında yapılan değişiklikle beyaz (en sert) sarı (sert), kırmızı (orta) bandlar kullanılmaya başlandı. Bu bandlar lastiğin kenarına işlenen sembollerdir. Bu sembolleştirme izleyicilerin lastik türünü anlamasının kolaylaştırılması için getirilmiş bir uygulamadır.

Öte yandan slick lastik kullanımı kuru zeminle sınırlıdır. Yağmurlu ve ıslak zeminlerde son derece risklidir. Slick lastiklerin dişleri olmadığı için suyu tahliye edemez ve araç ile yol arasında bir su tabakası oluşur. Bu duruma aquaplaning denir ve aracın tamamen kontrolünü kaybetmesine neden olur.