Formula 1’de telemetri nedir, nasıl kullanılır?

Formula 1 araçları yüksek mühendislik ürünüdür. Araç ve sürücünün kondisyonu yarışta belirleyicidir. Takımın yarış stratejisi oluşturmasında dinamik süreç yaşanır. Yarış sırasında veriler araç sensörleri tarafından toplanır. Telemetri sistemi ile veriler analiz edilir.

Doğukan Bayrak

Formula 1 takımları genel olarak 3 faktöre ayrılır. Sürücü ve araçlar yarışın belirleyici aktörleridir. Üçüncü bölge ise geniş bir grubu kapsayan teknik ekiptir. Teknik ekip içerisinde çeşitli birimlerde mühendisler araç geliştirilmesinde ve yarış analizinde aktif yer alır. Sürücü yetenekleri önemli olsa da araç performansı takım başarısında doğrudan etkilidir.

Yüksek mühendislik ürünü araçlarda Formula 1 veri toplama yöntemleri önemlidir. Araçların mekanik ve donanımsal geliştirmeleri hem yarış öncesi hem yarış sırasında takip edilmesi gerekir. Böylelikle yarış özelinde ve sezonun devamında güncellemeler, onarımlar ve eklemeler mümkün olur. Telemetri sistemi fiziksel verilerin elde edilmesini sağlar.

Formula 1'de telemetri nedir?

Formula 1'de telemetri, araç üzerinde yer alan sensörlerden elde edilen verilerin (sıcaklık, basınç, hız, açı vb.) pist kenarındaki takım garajına anında iletilmesi işlemidir. Bu sayede takım mühendisleri anlık olarak aracın fiziksel değerlerini ölçebilir. Bu veriler arasında; motor verileri (devir,tüketim, yakıt seviyesi, araç sıcaklığı vb.), sürüş dinamiği verileri (hız, yavaşlama, G-kuvveti vb.), lastik basıncı ve lastik sıcaklığı verileri, aerodinamik verileri (rüzgar hızı, rüzgar yönü vb.) ve sürücü verileri (nabız, vücut sıcaklığı vb.) yer alır. Bu veriler hem mevcut yarış için hem de sonrasında araçta yapılması gereken modifikasyonlar açısından önemlidir. Sporun hemen her branşında olduğu gibi gerçek zorluk anları aktif rekabet anlarıdır. Formula 1 yarışları antrenman seviyelerinin çok ötesinde performans verilerinin toplanacağı seviyelerdir.

Formula 1'de telemetri nasıl kullanılır?

Telemetri sistemleri yüzlerce sensörden oluşur. Alınan veriler yarış performansının iyileştirilmesi adına takım tarafından değerlendirilir. Pit stratejisinin belirlenmesi sağlanır. Telemetri verilerinin nasıl kullanıldığı yarış şartlarının mevcudiyetiyle ilgilidir. Sürücüyle veya sürücülerle iletişime geçilerek takım stratejisinin belirlenmesi de sağlanabilir. Araç verileri anlık olarak analiz edildiğinden birkaç tur sonrası takım tarafından daha tahmin edilebilir çizgide ilerler.

Örneğin bir takımın iki sürücüsü arasında avantajlı veya daha iyi kondisyonda bulunandan takım arkadaşına yardımcı olması istenebilir. Tersi olarak dezavantajlı veya kötü kondisyonda olandan takım arkadaşının yarışı kazanması için fedakarlıkta bulunması talep edilebilir.

