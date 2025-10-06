SPOR

Formula 1’de turbo hibrid motor nedir, nasıl çalışır?

Fizik yasalarına göre enerjinin kayıpsız olarak aktarılması mümkün değildir. Her sistem aktarım sırasında enerji kaybı yaşar. Formula 1 turbo hibrit motor teknolojisiyle enerji kaybını geri dönüştürülebilir hale getirerek yakıt tasarrufu sağlar.

Doğukan Bayrak

Formula 1 araçları tüm motor sporları arasında en güçlü araçlara sahip araçlar arasında yer alır. Mekanik yapıları, donanımsal aksamları, yol tutuşları ve aerodinamik düzenlemeleri ile ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerdir. Formula 1 yarışlarında araç kabinindeki sıcaklık 50 dereceye ve araç hızı 350 km/saate ulaşabilmektedir. Böylesine güçlü motorlar için enerji tüketimi son derece hayatidir. Enerji tasarrufunda çığır açıcı bir teknoloji olarak turbo hibrit motorlar kullanılmaktadır.

Formula 1'de turbo hibrit motor (hybrid engine) nedir?

Turbo hibrit motor, Formula 1 motor teknolojisinin, fosil yakıt ve dönüştürülebilir elektrik enerjisinin bir araya getirdiği geliştirmesidir. Formula 1'de 2014'ten beri kullanılan güç üniteleri (Power Unit - PU), içten yanmalı bir motoru bir elektrik motoruyla ve enerji geri kazanım sistemleriyle birleştirmektedir. Bu sistem turbo hibrit motor olarak adlandırılır.

Fosil yakıtların kullanımı devam ederken elektrikli motorda yer alan enerji döngü sisteminin bir araya getirildiği ileri teknoloji bir tasarımdır. Fizik yasalarında sistemlerin enerji aktarımında kayıp kaçınılmazdır. Turbo hibrit motorlar bu enerji kaybını en aza indirger. FIA'nın güvenlik kuralları nedeniyle yarışma süresinde yakıt ikmalini yasakladığı yarışma şartlarında enerji tasarrufunun önemi artmıştır.

Formula 1'de turbo hibrit motor nasıl çalışır?

F1 hibrit motor fosil yakıt motoruyla elektrik depolama sisteminin enerji geri dönüşümüyle çalışır. içten Yanmalı Motor (ICE) mekanizmasına sahiptir. F1 araçları 1.6 litrelik V6 motor sahiptir ve yüksek devirlerde dönerek 650-700 beygir güç üretirler. Motordan çıkan sıcak egzoz gazı türbin kısmını harekete geçirir. Türbinler araç miline bağlı olan kompresörlerin dönmesini sağlar. Kompresör, motora giren havayı sıkıştırarak daha fazla oksijen pompalar. Bu, motordan daha fazla güç alınmasını sağlar.

Turbo hibrit motorlar öncesinde olan sorun aşırı egzoz gazının türbinleri aşırı hızlandırıp motoru patlatma riskini oluşturmasıydı. THM'lerde ise bu sorun "ısıdan enerji geri kazanım ünitesi (MGU-H)" ile çözülmektedir.

Formula 1'de MGU-H ve MGU-K nedir?

MGU-H, turboşarjerin miline bağlı mini bir elektrik bataryasıdır. Türbinlerin aşırı hızlı döndüğü durumlarda enerjinin elektriğe dönüşerek depolanması sağlanır. Bu da patlama riskini ortadan kaldırır. Sistemin diğer yeniliği ise MGU-K (Kinetik Enerji Geri Kazanım Ünitesi) sistemidir. MGU-K, sürücünün fren yaptığı anlarda açığa çıkan kinetik enerjiyi (hareket enerjisi) yakalayarak elektriğe dönüştürür ve depolar. İki sistemde de depolanan enerji motorun aşırı ısınmasını ve enerji kaybını önler.

Önemli olan diğer özelliği ise sürücünün direksiyondaki düğmeden arzuladığı anda bu enerjinin kullanılabilmesidir. Turbo boost olarak bilinen bu hamle aracın gücüne 160 beygir kadar enerji transfer ederek enerji tasarrufundan son derece verimli bir kullanım sağlamaktadır.

