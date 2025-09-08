SPOR

Formula 1'de yeşil sektör ne demek? F1'de yeşil sektör terimi ve anlamı

Formula 1'de takım stratejileri ortalama değerler baz alınarak tahmini bir hız/süre üzerine oluşturulur. Temel değerler araç mekaniği ve pist/hava değerleridir. Ancak pratik tablo "yeşil sektör" gibi pilotun saha performansında ortaya çıkar.

Formula 1'de yeşil sektör ne demek? F1'de yeşil sektör terimi ve anlamı
Formula 1'de her pistin özgün özellikleri mevcuttur. Monza ve Bakü gibi pistler uzun düzlüklere sahipken Marina Bay gibi virajları öne çıkan pistler de vardır. Bu sebeple mekanik/pit ekibi strateji hazırlarken araçları pistlere uygun şekilde organize eder. Her yarış öncesi araçların frenaj, lastik, aerodinamik kanatlar ve diferansiyel gibi özellikleri monte-demonte aşamalarından geçer.

Teorik planlama stratejilerin önemli bir kısmı olsa da yarış günü işler değişebilir. Hava koşullarına yönelik ek önlemler alınabilir. Öngörülemez olan ise takım pilotlarının ve diğer pilotlarının yarış içindeki gidişatlarıdır. Bu sebeple yarış öncesi hazırlık sınırlı ve optimal bir stratejiye müsaade eder. Asıl yarış stratejisi sürüş esnasında geri bildirimlerle oluşturulan dinamik ve anlık stratejilerdir. Yeşil sektör de bu açıdan önemlidir.

Formula 1'de yeşil sektör ne demek? F1'de yeşil sektör terimi ve anlamı

F1'de pistler üç sektöre bölünür. Sektörler her pistte ayrı bir zaman diliminde ulaşılan hız seviyesini temsil eder. Yani fiziksel bir uzunluk ölçüsü değildir. Değişken fiziksel alanlarda ulaşılabilecek hız / zaman oranıdır. Pistlerin sektörlerinin fiziksel uzunluğu birbirinden farklı olabilir.

Yeşil sektör pilotun yarış içerisindeki üç sektörden herhangi birinde yaptığı kişisel en yüksek hızdır. Sektörlerde yapılan en yüksek hızı temsil eden "mor sektörden" farklıdır. Yani pilotun o sektördeki en yüksek hızı yarışın en yüksek hızı olmayabilir.

Yeşil sektör stratejileri nasıl oluşturulur?

  • Yeşil sektörler yarış içerisinde strateji oluşturmak açısından kritiktir. Her turda pilotun gelişimini ifade eder. Pilotun yarışın hangi bölümünde en yüksek hıza ulaştığı üzerine veri toplanmasını sağlar.
  • Yeşil sektördeki etkenler de analiz edilir. Aracın düz yolda ya da virajlarda mı daha hızlı olduğu ortaya çıkar.
  • Pit-stop gerekliliği anlaşılır. Lastiklerin dayanıklılığı, frenaj sistemi ve diferansiyel ayarlarından hangilerinin önemli olduğu tespit edilir. Buna göre bir strateji oluşturulur. Pilotun "yeşil sektörü" hangi değişkene göre yaptığı önemlidir.

  • Yeşil sektör pilot deneyimi ve güveni açısından önemlidir. Yeşil sektörü geliştikçe evvelki turlarda yaptığı hataları ve eksiklikleri tespit edebilir. Kendisine olan güveni artar.

Formula 1
