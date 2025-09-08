Formula 1'de her pistin özgün özellikleri mevcuttur. Monza ve Bakü gibi pistler uzun düzlüklere sahipken Marina Bay gibi virajları öne çıkan pistler de vardır. Bu sebeple mekanik/pit ekibi strateji hazırlarken araçları pistlere uygun şekilde organize eder. Her yarış öncesi araçların frenaj, lastik, aerodinamik kanatlar ve diferansiyel gibi özellikleri monte-demonte aşamalarından geçer.

Teorik planlama stratejilerin önemli bir kısmı olsa da yarış günü işler değişebilir. Hava koşullarına yönelik ek önlemler alınabilir. Öngörülemez olan ise takım pilotlarının ve diğer pilotlarının yarış içindeki gidişatlarıdır. Bu sebeple yarış öncesi hazırlık sınırlı ve optimal bir stratejiye müsaade eder. Asıl yarış stratejisi sürüş esnasında geri bildirimlerle oluşturulan dinamik ve anlık stratejilerdir. Yeşil sektör de bu açıdan önemlidir.

Formula 1'de yeşil sektör ne demek? F1'de yeşil sektör terimi ve anlamı

F1'de pistler üç sektöre bölünür. Sektörler her pistte ayrı bir zaman diliminde ulaşılan hız seviyesini temsil eder. Yani fiziksel bir uzunluk ölçüsü değildir. Değişken fiziksel alanlarda ulaşılabilecek hız / zaman oranıdır. Pistlerin sektörlerinin fiziksel uzunluğu birbirinden farklı olabilir.

Yeşil sektör pilotun yarış içerisindeki üç sektörden herhangi birinde yaptığı kişisel en yüksek hızdır. Sektörlerde yapılan en yüksek hızı temsil eden "mor sektörden" farklıdır. Yani pilotun o sektördeki en yüksek hızı yarışın en yüksek hızı olmayabilir.

Yeşil sektör stratejileri nasıl oluşturulur?