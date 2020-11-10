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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si S Sport'tan şifresiz yayımlanacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.11.2020 12:18 | Son Güncelleme

Formula 1, 9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de.... Yarışseverlerin heyecanla beklediği dev organizasyon için müjdeli bir haber geldi. 15 Kasım günü koşulacak yarış şifresiz olarak ekranlarda yayınlanacak.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si S Sport'tan şifresiz yayımlanacak

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayımlanacak.

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı. (AA)

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