Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Verstappen şampiyon!

2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in zaferiyle sonuçlandı. Yarışın ardından Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından Max Verstappen'in şampiyon olup olmadığı tartışmalara yol açtı. Max Verstappen 'Şampiyon değilim' dedi ama yapılan resmi açıklamada, Hollandalı pilotun şampiyonluğu resmen duyuruldu.

25 yaşındaki Max Verstappen, Formula 1'de üst üste iki kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

BÜYÜK SKANDAL YAŞANDI

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinin başından itibaren yaşanan yoğun yağmur yağışı, büyük bir felakete sebep olabilirdi.

Sürücüler yağan yağmur nedeniyle önünü görmekte zorlanırken, Sebastian Vettel ve Carlos Sainz'ın çarpışması sonucunda olaylar başladı. Çarpışma sonrası Carlos Sainz bariyerlere çarptı. Ancak skandalın daha büyüğü kazadan sonra yaşandı. Yarışın durmasından sonra pite dönmeye çalışan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Sainz'ın aracını kurtarmak için pistin solunda duran traktörün yanından geçti.

"HAYATIMIZI RİSKE EDİYORUZ"

FIA'nın bu açıklamasına rağmen, sürücüler sert ifadelerle Formula 1 yönetimini eleştirdi. Görüş mesafesinin olmamasına rağmen yarışın başlatılmasını eleştiren Carlos Sainz, "Pist ve görüş imkansız haldeydi. Bir güvenlik aracının arkasında bile saatte 100 veya 150 km hızla gidiyoruz ve bu hızlarda hala hiçbir şey görmüyoruz. Bir sürücü yarış çizgisinden biraz çıkmaya karar verirse veya küçük bir suda kızaklama yaparsa veya direksiyon simidindeki bir düğmeyi değiştirmek zorunda kalırsa ve bir traktöre çarparsa, işi biter." dedi. Pierre Gasly de, "Her halükarda, start aceleye getirildi." şeklinde görüş bildirdi.

