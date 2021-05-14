Formula 1: Kanadalı pilot Lance Stroll, İstanbul'da kariyerinde ilk kez bir yarışa ilk cepten başlayacak

Dünkü antrenman turlarında ise pilotlar, çok kaygan olan pistte sık sık spin atarak zor anlar yaşadı.

Bugünkü turların ardından yarınki yarış şu sıralama ile başlayacak:

Racing Point takımı yarınki yarışın başlangıcında iki pilotunu ilk 3'te sıralamaya sokarken, Twitter'da yaptıkları paylaşımda, "Bunu paylaşmayı neredeyse unutuyorduk" dedi.

Mercedes-AMG takımı ise bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde edemedi.

1:47.765'lik derecesiyle lider olan Stroll'ü Red Bull Racing takımından Hollandalı pilot Max Verstappen takip etti. Üçüncü sırada ise Racing Point'ten Meksikalı yarışçı Sergio Perez yer aldı.

Böylelikle Stroll, kariyerinde ilk kez bir F1 yarışına birinci cepten başlayacak.

Zaman zaman yağmurun da etkisini artırmasıyla zor anlara sahne olan sıralama turlarında Racing Point takımından Lance Stroll galip geldi.

Geçen yılın F1 şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, piste yapılan yeni asfalt kaplamanın "para israfı" olduğunu söyleyerek pisti eleştirdi.

Pirelli de pistin yeniden asfaltlandığının kendilerine bildirilmediğini belirterek "yanlış lastiklerle İstanbul'a geldiklerini" açıkladı.

"Neden milyonlar harcadıklarını anlayamıyorum"

2019 yılı da dahil altı F1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, İstanbul Park pistine yapılan yeni asfaltın "boşa harcanmış para" olduğunu söyledi.

Eksiden "heyecan verici" bulduğu pistin, yeni kaplamayla birlikte korkutucu bir deneyime dönüştüğünü belirtti.

Hamilton "Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi" diye konuştu.

Mevcut lastiklerinin bu koşullara uyumlu olmadığını da ekleyen Hamilton, "Tur çok korkutucu, her yerde su birikintileri var gibi" dedi.

Hamilton antrenman turlarında Red Bull ve Ferrari pilotlarının gerisinde kalarak antrenman turlarını 4. tamamladı.