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Formula 1: Kanadalı pilot Lance Stroll, İstanbul'da kariyerinde ilk kez bir yarışa ilk cepten başlayacak

14.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 yarış takvimine giren İstanbul Park'ta sıralama turları bugün yapıldı. Dünkü antrenman turlarında pilotların pistle ilgili yaşadığı problemler bugün de devam etti. Sıralama turları sonucunda Kanadalı pilot Lance Stroll yarınki yarışta kariyerinde ilk kez yarışa ilk cepten başlayacak.

Formula 1: Kanadalı pilot Lance Stroll, İstanbul'da kariyerinde ilk kez bir yarışa ilk cepten başlayacak

9 yıl aradan sonra yeniden Formula 1 yarış takvimine giren İstanbul Park'ta sıralama turları bugün yapıldı.

Zaman zaman yağmurun da etkisini artırmasıyla zor anlara sahne olan sıralama turlarında Racing Point takımından Lance Stroll galip geldi.

Böylelikle Stroll, kariyerinde ilk kez bir F1 yarışına birinci cepten başlayacak.

1:47.765'lik derecesiyle lider olan Stroll'ü Red Bull Racing takımından Hollandalı pilot Max Verstappen takip etti. Üçüncü sırada ise Racing Point'ten Meksikalı yarışçı Sergio Perez yer aldı.

Mercedes-AMG takımı ise bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde edemedi.

Racing Point takımı yarınki yarışın başlangıcında iki pilotunu ilk 3'te sıralamaya sokarken, Twitter'da yaptıkları paylaşımda, "Bunu paylaşmayı neredeyse unutuyorduk" dedi.

https://twitter.com/RacingPointF1/status/1327617649111658496

Bugünkü turların ardından yarınki yarış şu sıralama ile başlayacak:

  1. Lance STROLL
  2. Max VERSTAPPEN
  3. Sergio PEREZ
  4. Alexander ALBON
  5. Daniel RICCIARDO
  6. Lewis HAMILTON
  7. Esteban OCON
  8. Kimi RÄIKKÖNEN
  9. Valtteri BOTTAS
  10. Antonio GIOVINAZZI
  11. Lando NORRIS
  12. Sebastian VETTEL
  13. Carlos SAINZ
  14. Charles LECLERC
  15. Pierre GASLY
  16. Kevin MAGNUSSEN
  17. Daniil KVYAT
  18. George RUSSELL
  19. Romain GROSJEAN
  20. Nicholas LATIFI

'Yanlış lastiklerle İstanbul'a geldik'

Dünkü antrenman turlarında ise pilotlar, çok kaygan olan pistte sık sık spin atarak zor anlar yaşadı.

Pilotlar, 2011'den sonra ilk yarışını ağırlayacak pistin yeni asfaltının ve hava koşullarının pisti "buz pistine" çevirdiğini belirtti.

Geçen yılın F1 şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, piste yapılan yeni asfalt kaplamanın "para israfı" olduğunu söyleyerek pisti eleştirdi.

Pirelli de pistin yeniden asfaltlandığının kendilerine bildirilmediğini belirterek "yanlış lastiklerle İstanbul'a geldiklerini" açıkladı.

f1 aracı

"Neden milyonlar harcadıklarını anlayamıyorum"

2019 yılı da dahil altı F1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, İstanbul Park pistine yapılan yeni asfaltın "boşa harcanmış para" olduğunu söyledi.

Eksiden "heyecan verici" bulduğu pistin, yeni kaplamayla birlikte korkutucu bir deneyime dönüştüğünü belirtti.

Hamilton "Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi" diye konuştu.

hamilton

Mevcut lastiklerinin bu koşullara uyumlu olmadığını da ekleyen Hamilton, "Tur çok korkutucu, her yerde su birikintileri var gibi" dedi.

Hamilton antrenman turlarında Red Bull ve Ferrari pilotlarının gerisinde kalarak antrenman turlarını 4. tamamladı.

Antrenman turlarında en hızlı süreyi yakalayan Red Bull pilotu Max Verstappen de şakalaşarak yağmur yağarsa lastiklere çivi gerekeceğini söyledi.

https://twitter.com/redbullracing/status/1327162349174841345?s=20

İstanbul'a yanlış lastik tercihiyle geldiklerini belirten Pirelli'nin Motor Sporları Şefi Mario Isola da, pistin yeniden asfaltlandığını bilmediklerine vurgu yaparak "Biz burada en son çok uzun zaman önce yarıştık. Dolayısıyla aklımızda hala o bilgiler var. Bu yeni durumdan haberimiz yoktu. Ancak lastiklerin yol tutuşunun yarışa kadar gelişeceğinden şüphem yok" diye konuştu.

İstanbul Park'ın yönetimini devralan Intercity şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise pisti savunarak "20 pilotun 17'si ilk defa pisti kullandığı için sabahki dereceler çok enteresan oldu. Tam beklediğimiz gibi darmadağın oldular. Hava soğuk olduğu için pistin kuzeye bakıp gölgede kalan bölümüne düşen çiy o bölgeyi çok kaygan yaptı. Onun dışında kalan yerler de güneş görüp kuru kaldığı için yarısı kuru, yarısı süper ıslak bir piste dönüştü. Böyle olunca çok şaşırdılar" diye konuştu.

Türkiye Grand Prix'I yarın 13:15'te başlayacak. Yarış, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz koşulacak.

Hamilton 2010 yılındaki Türkiye Grand Prix'inde 1. olmuştu.

Lance Stroll

Lance Stroll kimdir?

29 Ekim 1998 doğumlu Lance Stroll, Montreal'de doğdu. Formula 1 takımlarından Racing Point için yarışan Stroll, 2014 yılı İtalya F4 şampiyonu, 2015 Toyota Yarış Serisi şampiyonu, 2016 FIA Avrupa Formula 3 şampiyonluğu yaşadı.

2010-2015 yılları arasında Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olan genç pilot, 2017 yılında Williams-Mercedes takımına katılarak Formula 1'e adım attı.

İlk podyumunu 2017 Azerbaycan Grand Prix yarışında 3. sırada bitirerek elde etti. Çaylak sezonundaki bu üçüncülük ile podyuma çıkan en genç ikinci sürücü oldu.

2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışın 2'sinde ilk 10'a girdi, 2 yarışta finişi göremedi. Sezonu 6 puanla 18. sırada tamamladı.

30 Kasım 2018 tarihinde Racing Point Force India takımı Stroll'ün 2019 Formula 1 sezonu'nda Racing Point-Mercedes ile yarışacağını açıkladı.

Stroll, Circuit Mont-Tremblant pistinin sahibi milyarder Lawrence Stroll ve Belçikalı moda tasarımcısı Claire-Anne Callens'ın oğludur.

Formula 1: Kanadalı pilot Lance Stroll, İstanbul'da kariyerinde ilk kez bir yarışa ilk cepten başlayacak

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