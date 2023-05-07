Formula 1 Miami ne zaman, saat kaçta? F1 Miami GP 2023 hangi kanalda? Geçen yılın şampiyonu Verstappen 9. sırada!

Formula 1 Miami canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalar 7 Mayıs 2023 Pazar günü hız kazandı. Sıralamaların oldukça heyecanlı geçtiği Grand Prix'te ilk sırayı Perez aldı. Verstappen ise 9. sırada yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Formula 1 Miami saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Formula 1 Miami canlı yayın saati ve kanalı...
Forumla 1 Miami GP Türkiye saatiyle 22.30'ta başlayacak.
F1 yarışı Miami International Autodrome'da yapılacak.
Formula 1 Miami GP S Sport ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.
1 – Sergio Perez (Red Bull)
2 – Fernando Alonso (Aston Martin)
3 – Carlos Sainz (Ferrari)
4 – Kevin Magnussen (Haas)
5 – Pierre Gasly (Alpine
6 – George Russell (Mercedes)
7 – Charleas Leclerc (Ferrari)
8 – Esteban Ocon (Alpine)
9 – Max Verstappen (Red Bull)
10 – Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
11 - Alexander Albon
12 - Nico Hülkenberg,
13- Lewis Hamilton,
14 - Zhou Guanyu,
15 - Nyck de Vries,
16 - Lando Norris,
17 - Yuki Tsunoda,
18 - Lance Stroll,
19 - Oscar Piastri,
20 - Logan Sargeant