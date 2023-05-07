Formula 1 Miami ne zaman, saat kaçta? F1 Miami GP 2023 hangi kanalda? Geçen yılın şampiyonu Verstappen 9. sırada!

Formula 1 Miami canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalar 7 Mayıs 2023 Pazar günü hız kazandı. Sıralamaların oldukça heyecanlı geçtiği Grand Prix'te ilk sırayı Perez aldı. Verstappen ise 9. sırada yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Formula 1 Miami saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Formula 1 Miami canlı yayın saati ve kanalı...

FORMULA 1 MIAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Forumla 1 Miami GP Türkiye saatiyle 22.30'ta başlayacak.

F1 yarışı Miami International Autodrome'da yapılacak.

F1 MIAMI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Formula 1 Miami GP S Sport ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

F1 MIAMI SIRALAMA

1 – Sergio Perez (Red Bull)

2 – Fernando Alonso (Aston Martin)

3 – Carlos Sainz (Ferrari)

4 – Kevin Magnussen (Haas)

5 – Pierre Gasly (Alpine

6 – George Russell (Mercedes)

7 – Charleas Leclerc (Ferrari)

8 – Esteban Ocon (Alpine)

9 – Max Verstappen (Red Bull)

10 – Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11 - Alexander Albon

12 - Nico Hülkenberg,

13- Lewis Hamilton,

14 - Zhou Guanyu,

15 - Nyck de Vries,

16 - Lando Norris,

17 - Yuki Tsunoda,

18 - Lance Stroll,

19 - Oscar Piastri,

20 - Logan Sargeant

