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Formula 1 Miami ne zaman, saat kaçta? F1 Miami GP 2023 hangi kanalda? Geçen yılın şampiyonu Verstappen 9. sırada!

07.05.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'in sıralama nedeniyle oldukça heyecanlı geçeceği düşünülüyor. 2023'ün 5. yarışı Miami International Autodrome'da gerçekleştirilecek. Sergio Perez pol pozisyonunu alması ve geçen senenin şampiyonu lider Max Verstappen'ın cezası sebebiyle 9. sıradan yarışa başlayacak olması nedeniyle heyecan had safhada. Peki, Formula 1 Miami ne zaman, saat kaçta? F1 Miami GP 2023 hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 Miami ne zaman, saat kaçta? F1 Miami GP 2023 hangi kanalda? Geçen yılın şampiyonu Verstappen 9. sırada!

Formula 1 Miami canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalar 7 Mayıs 2023 Pazar günü hız kazandı. Sıralamaların oldukça heyecanlı geçtiği Grand Prix'te ilk sırayı Perez aldı. Verstappen ise 9. sırada yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Formula 1 Miami saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Formula 1 Miami canlı yayın saati ve kanalı...

FORMULA 1 MIAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Forumla 1 Miami GP Türkiye saatiyle 22.30'ta başlayacak.

F1 yarışı Miami International Autodrome'da yapılacak.

F1 MIAMI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Formula 1 Miami GP S Sport ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

F1 MIAMI SIRALAMA

1 – Sergio Perez (Red Bull)

2 – Fernando Alonso (Aston Martin)

3 – Carlos Sainz (Ferrari)

4 – Kevin Magnussen (Haas)

5 – Pierre Gasly (Alpine

6 – George Russell (Mercedes)

7 – Charleas Leclerc (Ferrari)

8 – Esteban Ocon (Alpine)

9 – Max Verstappen (Red Bull)

10 – Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11 - Alexander Albon

12 - Nico Hülkenberg,

13- Lewis Hamilton,

14 - Zhou Guanyu,

15 - Nyck de Vries,

16 - Lando Norris,

17 - Yuki Tsunoda,

18 - Lance Stroll,

19 - Oscar Piastri,

20 - Logan Sargeant

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