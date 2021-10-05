SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1 tarihinde bir ilk

Formula 1 tarihinde bir ilk

05.10.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 tarihinin en fazla yarışı gelecek yıl düzenleyecek ve 23 yarışın üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.

Formula 1 tarihinde bir ilk

Formula 1'de 2022 takviminde rekor düzeyde 23 yarış düzenlenecek ve üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.

F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, "Formula 1 sezonu gelecek yıl mart ortasında başlayıp kasım ortasında sona erecek." bilgisini verdi.

Bu yıl 22 yarışın 15'inin tamamlandığını hatırlatan Domenicali, 2022'de bu yıldan bir yarış daha fazla düzenleyeceklerini açıkladı.

Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla 22 yarış düzenlenirken bu sayı gelecek yıl 23'e çıkacak.

SAYISI ARTACAK

Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl sprint yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.

Domenicali, "Her yerde Sprint formatını kullanmayacağız ama yarışların yaklaşık üçte birinde uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

F1 Sprint formatı bu yıl ilk defa Silverstone ve Monza pistlerinde uygulandı ve bu yıl son olarak gelecek ay Brazilya'daki Interlagos pistinde uygulanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
PARTNERMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyorMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyor
Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay olduMilli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Uzman isim açıkladı! Sorunun nedeniyle ilgili dikkat çeken iddia

Uzman isim açıkladı! Sorunun nedeniyle ilgili dikkat çeken iddia

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Galatasaray'da Rizespor galibiyeti dönüşü Ebru Gündeş detayı

Galatasaray'da Rizespor galibiyeti dönüşü Ebru Gündeş detayı

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

Arda'ya telefon: Beni buradan kurtar abi

Arda'ya telefon: Beni buradan kurtar abi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Süper Lig'de istifa kararı

Süper Lig'de istifa kararı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Ronaldo'ya hayatının şoku!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.