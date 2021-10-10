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Formula 1 Türkiye Grand Prix başladı! Canlı aktarıyoruz

10.10.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Türkiye grand-prix'sinde yaşananları anbean aktarıyoruz.

Formula 1 Türkiye Grand Prix başladı! Canlı aktarıyoruz

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Türkiye grand-prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

İLK 6 SIRA

1- Valteri Bottas (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Lewis Hamilton (Mercedes)

6- Pierre Gasly (Alpha Tauri)

TURLARI CANLI AKTARIYORUZ

12. TUR: Lewis Hamilton, üst üste en hızlı turları atıyor. 1 turda önündeki Gasly'e 1.8 saniye yaklaştı.

12. TUR: Valtteri Bottas ile ikinci sıradaki Max Verstappen arasındaki fark 2.8 saniyeye kadar çıktı. Lewis Hamilton'ın Bottas'a olan uzaklığı ise 18.4 saniyeye indi.

11. TUR: Lewis Hamilton tırmanıyor! Lando Norris'i de geçerek 6. sıraya yükseldi. Bir sonraki hedefi 6 saniye önde olan Pierre Gasly.

10. TUR: Pierre Gasly'nin ardından Fernando Alonso da kazaya sebebiyet verdiği için 5 saniye ceza aldı.

9. TUR: Lewis Hamilton, Lance Stroll'u da geçerek 7. sıraya yükseldi. Pierre Gasly, yarışın ilk virajında Fernando Alonso'ya temas ettiği için 5 saniye ceza aldı.

8. TUR: 6 tur boyunca Tsunoda'nın aynasında dans eden Hamilton, 4. virajda dışarıdan gelerek 8. sıraya yükseldi.

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7. TUR: Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda'yı geçmekte şu ana kadar başarılı olamadı ve Bottas ile aradaki fark 19 saniyeye kadar çıktı.

6. TUR: Pist yavaş yavaş kurumaya başladı. Lance Stroll, arka lastiklerin çok ısındığını takımına bildirdi.

4. TUR: Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda'ya karşı şu ana kadar başarılı olamadı ve ilk sıradaki Bottas ile arasındaki fark 14 saniyeye kadar çıktı.

3. TUR: Valtteri Bottas, Max Verstappen'in 1.4 saniye önünde ilk sırada.

2. TUR: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'i de geçerek 9. sıraya yükseldi ve Yuki Tsunoda'ya atak yapmaya başladı.

1. TUR: Valtteri Bottas iyi kalktı ve zirvedeki yerini korudu. Fernando Alonso, Gasly'e temas ederek spin attı ve 5. sıradan 17. sıraya geriledi. Bottas 1'inci, Verstappen 2'inci, Leclerc 3'üncü sırada. Lewis Hamilton 1 sıra tırmanarak 10'uncu sırada.

Yarış Öncesi: Formula 1 Yarış Kontrol, Türkiye GP için yağış tahminini güncelledi: "%20 olasılıkla yağış olacak."

Yarış Öncesi: İstanbul Park'ta zemin ıslak. Hava tahminleri yağış göstermese de asfalt nemli ve tüm pilotlar 'intermediate' adı verilen yeşil logolu yağmur lastikleriyle pistte.

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Yarış Öncesi: Max Verstappen, piste çıkış turu esnasında "Pist orta hamur kullanmak için uygun!" ifadelerini kullandı.

Yarış Öncesi: FIA, Türkiye GP için grid sıralamasının son halini paylaştı.

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Yarış Öncesi: McLaren pilotu Daniel Ricciardo, güç ünitesinde içten yanmalı motor (ICE), turbo şarj ünitesi (TC) ve MGU-H değiştirdiği için İstanbul Park'ta yarışa son çizgiden başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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