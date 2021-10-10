Formula 1 Türkiye Grand Prix öncesi talihsiz olay

İstanbul'da saat 15:00'da başlayacak Türkiye Grand Prix'si heyecanı yaşanırken İstanbul Park girişindeki yoğunluk yaşanan talihsiz olayla arttı. Yoğun trafiğin yaşandığı bölgede bir kamyonun kazara damperini kaldırması sonrası taşıdığı yük, yola yayıldı ve yaşanan bu durum trafikte büyük bir aksaklığa neden oldu.

İstanbul Park girişinde yoğun bir trafik hakimken kamyonun damperini kaldırması sonrası yola dökülen yük, şeridin kapanmasına neden oldu. Yoğun trafikte 2 şeritli yolda şerit sayısı daha da düşmek durumunda kaldı. O andan sonra ise trafikteki yoğunluk olağan seviyenin üzerine çıktı.

Neredeyse tamamen duran trafikte yaşanan aksaklığın giderilmesi ve yolun açılması adına ilgili birimlere haber verilirken sorunun giderilmesi adına bölgeye bir ekip sevk edildi.

