Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lance Stroll'un oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
Kanadalı pilot Lance Stroll, pole pozisyonu elde etmeyi başardı ve kariyerinde bunu ilk kez elde etti.
Max Verstappen, ikinci sırayı ve üçüncü sırayı ise yine Racing Point'ten Sergio Perez aldı.
Şampiyonluk için piste çıkan Lewis Hamilton ise 6. sırada başlayacak.
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