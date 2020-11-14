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  4. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lance Stroll'un oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lance Stroll'un oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.11.2020 16:54 | Son Güncelleme

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lance Stroll'un oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

Kanadalı pilot Lance Stroll, pole pozisyonu elde etmeyi başardı ve kariyerinde bunu ilk kez elde etti.

Max Verstappen, ikinci sırayı ve üçüncü sırayı ise yine Racing Point'ten Sergio Perez aldı.

Şampiyonluk için piste çıkan Lewis Hamilton ise 6. sırada başlayacak.

formula 1 istanbul

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