Fortnite 10.31 yepyeni özellikler ile geldi

Epic Games güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Fortnite şimdi de mobil cihazlarda kullanılacak olan Grup Merkezi özeliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde Fortnite arkadaşlarınızın oyunda olup olmadığını görebiliyor ve sohbet edebiliyorsunuz. Bu özelliğin yıllardır PUBG Mobile’da olduğunu belirtelim.

Ara güncelleme olarak nitelendirebileceğimiz 10.31 ile oyunda yaşanan sorunlar çözülüyor. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil cihazlar için yayınlanan güncellemenin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Silahlar ve eşyalar



Yıldız Asa ve AC/DC kazmalarının normalden çok daha fazla hasar vermesine sebep olan sorun çözüldü.

Bu sorun çözüldüğü için kazmalar da oyun içinde tekrar kullanılabilir hale getirildi.

Oynanış



Fırtına çemberleri artık aşağıdaki konumlarda sonlanmayacak (temel ve Arena modlarında):

Boğuk Park

Kaygan Koru

Eğik Eyalet

Perakende Pazarı

Hata Düzeltmeleri



Çelik halatların oyuncuların üzerinde beklenmedik etkileri olmasına sebep olan sorun çözüldü.

Bu sorun çözüldüğü için çelik halatlar da oyun içinde tekrar kullanılabilir hale getirildi.