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Fortnite 10.31 yepyeni özellikler ile geldi

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TEKNOLOJİ  | 19.09.2019 08:58 | Son Güncelleme

Grup Merkezi özelliği ile daha keyifli bir oyun deneyimi sizleri bekliyor. İşte güncellemenin detayları.

Fortnite 10.31 yepyeni özellikler ile geldi

Epic Games güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Fortnite şimdi de mobil cihazlarda kullanılacak olan Grup Merkezi özeliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde Fortnite arkadaşlarınızın oyunda olup olmadığını görebiliyor ve sohbet edebiliyorsunuz. Bu özelliğin yıllardır PUBG Mobile’da olduğunu belirtelim.

Ara güncelleme olarak nitelendirebileceğimiz 10.31 ile oyunda yaşanan sorunlar çözülüyor. PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil cihazlar için yayınlanan güncellemenin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Silahlar ve eşyalar

Yıldız Asa ve AC/DC kazmalarının normalden çok daha fazla hasar vermesine sebep olan sorun çözüldü.

Bu sorun çözüldüğü için kazmalar da oyun içinde tekrar kullanılabilir hale getirildi.

Oynanış

Fırtına çemberleri artık aşağıdaki konumlarda sonlanmayacak (temel ve Arena modlarında):

Boğuk Park
Kaygan Koru
Eğik Eyalet
Perakende Pazarı

Hata Düzeltmeleri

Çelik halatların oyuncuların üzerinde beklenmedik etkileri olmasına sebep olan sorun çözüldü.

Bu sorun çözüldüğü için çelik halatlar da oyun içinde tekrar kullanılabilir hale getirildi.

Bir oyuncu avlandığında, oyuncunun Fırtına Dalgası’na verdiği hasar, takım arkadaşlarıyla birlikte verdikleri toplam hasar miktarından düşüyordu; buna sebep olan sorun çözüldü.

Erişilebilirlik

İçerik Üreticilerini Destekleme kodları artık oyun içindeki gerçek parayla yapılan alışverişler için de kullanılabilecek.
Bu konuyla ilgili bir blog yazısını bu haftanın ilerleyen günlerinde paylaşacağız.

Lütfen dikkat: V-Papel içeren tüm paketlerde kazanç payı, o paketten kazanılan V-Papeller harcanılırken kullanılan içerik üretici koduna etkili olacak.

Mobil

Grup Merkezi

Her zaman, her yerde Fortnite arkadaşlarınız hep yanınızda olsun. Kim çevrimiçiymiş görün, grup olun ve hangi platformda olursanız olun birlikte adaya atlayın.

Dışarıdayken bile oyun içindeki arkadaşlarınızla sohbet etmek ister misiniz? Artık oyun arkadaşlarınızı gittiğiniz her yere götürebileceksiniz!

Aynı Anda Farklı İşler

Yeni özellik sayesinde, desteklenen iPad’lerde aynı anda iki uygulama birden kullanabilirsiniz. Desteklenen iPad modelleri şunlar:

iPad Pro
iPad (5. nesil veya daha yenisi)
iPad Air 2 veya daha yenisi
iPad mini 4 veya daha yenisi

Çoklu Görev etkinleştirildiğinde, tüm iPad’ler Portre Modu’na girmek için ekran yönünü döndürme olanağına sahip olur.
Portre Modu’nda oynamak istemiyorsanız iPad’inizde Yön Kilidi’ni etkinleştirmeyi unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
fortnite 10.31 Epic Games

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