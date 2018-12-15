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Kaan Ayhan, Bundesliga'yı salladı

ALMANYA HABERLERİ  | 15.12.2018 19:37 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 15. haftasında Fortuna Düsseldorf evinde Freiburg'u 2-0 yendi. Düsseldorf'a kritik galibiyeti milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın golleri getirdi.

Kaan Ayhan, Bundesliga'yı salladı

Bundesliga'da küme düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf sahasında Freiburg'u ağırladı. İlk yarının golsüz geçildiği mücadelede ikinci devrede Kaan Ayhan fırtınası esti.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye çıkan milli futbolcumuz attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren ev sahibinde 79'da Kaan Ayhan bir kez daha topu ağlara gönderdi ve takımına 2-0'lık galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Fortuna Düsseldorf puanını 12'ye yükseltirken, Freiburg ise 17 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Augsburg 1 - 1 Schalke 04
Stuttgart 2 - 1 Hertha Berlin
Hannover 96 0 - 4 Bayern Münih
Hoffenheim 0 - 0 Mönchengladbach

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Anahtar Kelimeler:
Fortuna Düsseldorf - Freiburg Kaan Ayhan bayern münih

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