Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç! Acun Ilıcalı'nın takımı zirveye yürüyor

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Coventry ile Hull City karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak lige yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürdü.

GALİBİYET GOLÜ 82. DAKİKADA GELDİ

Mücadelenin büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçilirken, konuk ekip Hull City'ye altın değerindeki üç puanı getiren gol son bölümlerde geldi. 82. dakikada sahneye çıkan Liam Millar, fileleri havalandırarak takımına kritik galibiyeti müjdeledi.

MANCHESTER UNITED ZAFERİNİ TAÇLANDIRDILAR

Sezonun açılış haftasında sahasında dünya devi Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken ve büyük bir sükse yapan Hull City, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de 2 hafta sonunda puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. Hull City gibi lige yeni yükselen ekiplerden biri olan ev sahibi Coventry ise ilk iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

GELECEK HAFTAKİ RAKİP ASTON VİLLA

Premier Lig'in 3. haftasında Hull City, taraftarının önünde zorlu Aston Villa'yı konuk edecek ve galibiyet serisini üç maça çıkarmaya çalışacak. Ligin puansız ekiplerinden Coventry ise Manchester City deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak.