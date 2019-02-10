Fortuna Düsseldorf 3 - 0 Stuttgart (Bundesliga)

Bundesliga'nın 21. haftasında Ozan Kabak ve Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ı karşı karşıya getiren maçta Stuttgart deplasmanda Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu. Alt sıraları yakından ilgilenidiren maçta Fortuna Düsseldorf, Stuttgart'ı 3-0 mağlup etti.

Fortuna Düsseldorf'un gollerini 34. dakikada Kenan Karaman, 49. dakikada Oliver Fink, 85. dakikada Benito Raman kaydetti. Stuttgart'ta 90+3'te Gonzalez kırmızı kart gördü.

Stuttgart'ta Ozan Kabak, Fortuna Düsseldorf'ta Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken Fortuna'da Kenan Karaman 83 dakika süre aldı.

Bu galibiyetin ardından Fortuna Düsseldorf puanını 25 yaparken, Stuttgart 15 puanda kaldı.

Stuttgart gelecek hafta sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Fortuna Düsseldorf ise gelecek hafta deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

