Fortuna Düsseldorflu Kenan Karaman: Mesut Özil'in kararına saygı gösterilmeli

Fortuna Düsseldorf'un dün akşam VfL Benrath 06 ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman, karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yeni hedeflerini anlattı.

Geçen sezon yeniden Bundesliga'ya yükselen Fortuna Düsseldorf'un önemli oyuncuları arasında yer alan 24 yaşındaki Kenan Karaman, "Bu sezon en büyük hedefimiz ligde kalmak. Bunun için ben de elimden geleni yapacağım. Yeni formamla Bundesliga'da daha fazla maça çıkarak ve goller atarak takıma katkı sağlamayı hedefliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçiririz" dedi.

Düsseldorf ve çevresinde Türklerin yoğun olarak yaşamasını kendisi için bir şans olduğunu belirten Kenan Karaman, "Vatandaşlarımızın desteği her Türk futbolcusu için gurur vericidir, ben de inşallah bölgede yaşayan Türk spor sevenlerin desteğini statta da görürüm" diyerek, Türk taraftarlara destek çağrısı yaptı.

"MİLLİ TAKIMDA YENİ BİR ŞEY DOĞUYOR"

A Milli Futbol Takımı ile ilgi soruya da Kenan Karaman, şu ifadelerle yanıt verdi:

"Milli Takım'ın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Milli Takım, yeni bir yapılanma içerisinde ve çok iyi bir hocamız var, bir çok şeye değer veriyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alırız. Milli takımda yeni bir şey doğuyor diyebilirim, inşallah bunu gelecek maçlarda sahada gösteririz."