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Beşiktaş'tan İtalya çıkarması! Ara transferde Oumar Solet operasyonu

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, milli araya galibiyetle girdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların, İtalya'dan bir ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Oumar Solet

Oumar Solet

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Udinese
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Beşiktaş'tan İtalya çıkarması! Ara transferde Oumar Solet operasyonu
Burak Kavuncu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak için rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların gündemine gelen 26 yaşındaki Oumar Solet ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

HEDEFTE UDINESE'DEN OUMAR SOLET VAR

Beşiktaş tan İtalya çıkarması! Ara transferde Oumar Solet operasyonu 1

A Spor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş'ın aktardığına göre Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Oumar Solet'i transfer listesine aldı. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı için ara transfer döneminde resmi teklif yapmayı planladığı belirtildi.

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILACAK

Beşiktaş tan İtalya çıkarması! Ara transferde Oumar Solet operasyonu 2

Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirmek amacıyla gündemine aldığı Solet için transfer girişimlerini devre arasında somutlaştırması bekleniyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, İtalyan ekibiyle temas kurabileceği ifade ediliyor.

OUMAR SOLET'İN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş tan İtalya çıkarması! Ara transferde Oumar Solet operasyonu 3

Udinese formasıyla bu sezon 8 resmi karşılaşmada görev alan Oumar Solet, takımına 1 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcunun İtalya'daki performansı ve Beşiktaş'ın transfer planındaki yeri önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Udinese beşiktaş
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