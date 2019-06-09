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Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir esnaf iş yerinin dışını toplumu yakından ilgilendiren sosyal mesajlarla kaplattı. Reklam yerine sosyal mesajları barından bu büfeyi gören vatandaşlar ise fotoğraf çekilmeyi ihmal etmiyor.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde "Tostçu Talip" adlıyla tostçuluk yapan Talip Kocaman farkındalık oluşturmak için iş yerinin dışını “Kadına şiddete hayır!”, “Onlar için bir kap yemek, bir kap su onlar bize Allah’ın emaneti”, “Çığlık olmayı öğretmek yetmez, çocuk istismarına hayır” gibi sosyal mesajlar ile kaplattı.

20 yıldır liselerin yoğun olduğu mekanlarda tostçuluk yapan Kocaman reklam yerine Türkiye’yi yakından ilgilendiren sosyal mesajları iş yerinin camına asıyor.

Öğrencilerin sosyal mesajlara olumlu yaklaştığını belirten Kocaman, "20 yıldır burada hizmet veriyorum. 20 yıldır camlarımıza o yılda hangi konu gündemdeyse o mesajları asıyorum. Öğrencilerin tepkileri güzel, sosyal medyadan paylaşıyorlar. Bundan sonra da toplum gündemi neyi gerektiriyorsa camıma yine onu asacağım. Beni zorlamıyor ben zaten kazanacağımı kazanıyorum önemli olan insanlara bu mesajları hatırlatmak” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Iş Yeri sosyal mesaj

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