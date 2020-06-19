Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanı: Karagöl

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yer alan Bolkar Dağları'nın yaklaşık 2 bin 650 metre yüksekliğindeki krater gölü Karagöl, karpostallık manzarası, endemik bitki ve hayvan türleriyle amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez yeri oldu.

Niğde, Adana, Mersin ve Konya sınırları arasında yer alan Orta Toroslar'daki Bolkar Dağları, buzul gölleri, eşsiz manzarası ve yeşil bitki örtüsüyle bir çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yaklaşık 2 bin 650 rakımdaki krater gölleri Karagöl ve Çinili'ye çıkan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, doğal güzelliklerin yanı sıra Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan ve "sessiz kurbağa" olarak da bilinen Toros kurbağasını (Rana holtzi) fotoğraflıyor.

Fotoğrafçı Fatih Kızılkaya, AA muhabirine, Bolkar Dağları'nın, konumundan dolayı birçok endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karagöl'e Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerinden fotoğraf çekmek için birçok kişinin geldiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti: