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Fotoğraflar az önce geldi! Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

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GÜNDEM  | 10.04.2019 01:47 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu yağışının ardından şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler mağdur oldu. Adıyaman Eğriçayı Köprüsü, 82. Yıl Koşu Parkı ve TOKİ Yolu bölgelerinde tıkanan mazgallar nedeniyle göletler oluştu. Eğri Çayı Köprüsü başta olmak diğer yerlerde araçlar mahsur kaldı. Araçlarıyla su içerisinde mahsur kalan sürücüler duruma tepki gösterdi.

Fotoğraflar az önce geldi! Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Mahsur kalan araç sürücülerinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri araçları sudan çıkartırken, belediyenin diğer ekipleri mazgalları temizledi.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Eğri Çayı Köprüsü’ndeki gölet nedeniyle bir süre kapandı. Meteorolojik verilere göre, metrekareye bir saatte 65 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su baskınlarının olduğu ev ve iş yerlerine müdahale etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü TOKİ Yolu Adıyaman sağanak yağış

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