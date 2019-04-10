Fotoğraflar az önce geldi! Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Mahsur kalan araç sürücülerinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri araçları sudan çıkartırken, belediyenin diğer ekipleri mazgalları temizledi.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Eğri Çayı Köprüsü’ndeki gölet nedeniyle bir süre kapandı. Meteorolojik verilere göre, metrekareye bir saatte 65 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su baskınlarının olduğu ev ve iş yerlerine müdahale etti. (İHA)



