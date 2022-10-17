MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

17.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf karesindeki masum bakışlarıyla insanın içini ısıtan bu güzeller güzeli kız çocuğu, şimdilerde Türkiye'nin kalbine taht kuran bir isim...

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

Sarı saçları ve içten gülüşüyle, eski bir fotoğraf karesinden bizlere bakan bu küçük kız çocuğu, akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan başkası değil.

''ZENGİN ÇOCUĞU OLMAK ZOR''

Billur Kalkavan, 1962 yılında Beylerbeyi'nde doğdu. Oxford mezunu bir babanın kızı olan Kalkavan, yıllar sonra yaptığı bir itirafta, ''Zengin çocuğu olmak zor bir şey. Hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur'' sözleriyle, varlıklı bir ailede büyümenin zorluklarından söz edecekti.

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

DEFALARCA TACİZE UĞRADI

Bir dönem Amerika'da okuyan yıldız, eğitim hayatı boyunca defalarca tacize uğradığını anlattı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nin tek sarışını olduğunu söyleyen Kalkavan, ''Beni görebilmek için sınıfa doluşurlardı'' demişti.

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

EROL TAŞ İLE OYNADI

Henüz 7 yaşındayken kamera önüne geçen ünlü oyuncu, Ayrı Dünyalar filminde rol aldı. Filmde, Erol Taş'ın fidye için kaçırdığı bir kız çocuğunu canlandırıyordu.

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

Oyunculuğun yanı sıra farklı sektörlerde de çalışan Billur Kalkavan, Güneş Gazetesi'nde sekreterlik yaptı fakat gazete satılınca ABD'ye yerleşti. Kaliforniya'da psikoloji üzerine eğitim alan Kalkavan, Türkiye'ye döndüğünde yeniden oyuncu ve sunucu olarak ekranlara çıktı.

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

2008 yılında verdiği çıplak pozlarla tartışma yaratan Billur Kalkavan, ''Cinsel içerikli film izlemek özgürlüktür'' sözleriyle de çok konuşulmuştu.

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

''EĞLENİLECEK KADINIM''

Evlilik hakkındaki görüşleri sorulan Kalkavan, ''Evlenilecek değil, eğlenilecek kadınım'' demiş, ''Aldatılmak, kadınların eksikliği'' çıkışıyla ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

Billur Kalkavan, 1969 yılından bu yana kariyerine sayısız proje sığdırdı.

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Kalkavan, 15 Ekim 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Birçok ünlü isim, Billur Kalkavan için başsağlığı mesajı yayınladı. 59 yaşında vefat eden Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.

Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Gündeş şahit mi olacak? "Reza ile mesajlarını okudum" diyerek...Ebru Gündeş şahit mi olacak? "Reza ile mesajlarını okudum" diyerek...
Özel hayat itirafı! Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yer...Özel hayat itirafı! Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yer...
O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Manyak mısın sen? Sapık"O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Manyak mısın sen? Sapık"
Anahtar Kelimeler:
Billur Kalkavan Oyuncu ünlü oyuncu yaşında kalkavan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"

Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"

EYT bekleyenler dikkat! 2 yeni detay ortaya çıktı

EYT bekleyenler dikkat! 2 yeni detay ortaya çıktı

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Yüz binlerin beklediği yasa teklifi Meclis'e geldi!

Yüz binlerin beklediği yasa teklifi Meclis'e geldi!

Motorin neden benzinden daha pahalı?

Motorin neden benzinden daha pahalı?

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.