Fotoğraftaki küçük kızı şimdi tüm Türkiye tanıyor! Kim olduğunu duyanlar inanamadı

Sarı saçları ve içten gülüşüyle, eski bir fotoğraf karesinden bizlere bakan bu küçük kız çocuğu, akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan başkası değil.

''ZENGİN ÇOCUĞU OLMAK ZOR''

Billur Kalkavan, 1962 yılında Beylerbeyi'nde doğdu. Oxford mezunu bir babanın kızı olan Kalkavan, yıllar sonra yaptığı bir itirafta, ''Zengin çocuğu olmak zor bir şey. Hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur'' sözleriyle, varlıklı bir ailede büyümenin zorluklarından söz edecekti.

DEFALARCA TACİZE UĞRADI

Bir dönem Amerika'da okuyan yıldız, eğitim hayatı boyunca defalarca tacize uğradığını anlattı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nin tek sarışını olduğunu söyleyen Kalkavan, ''Beni görebilmek için sınıfa doluşurlardı'' demişti.

EROL TAŞ İLE OYNADI

Henüz 7 yaşındayken kamera önüne geçen ünlü oyuncu, Ayrı Dünyalar filminde rol aldı. Filmde, Erol Taş'ın fidye için kaçırdığı bir kız çocuğunu canlandırıyordu.

Oyunculuğun yanı sıra farklı sektörlerde de çalışan Billur Kalkavan, Güneş Gazetesi'nde sekreterlik yaptı fakat gazete satılınca ABD'ye yerleşti. Kaliforniya'da psikoloji üzerine eğitim alan Kalkavan, Türkiye'ye döndüğünde yeniden oyuncu ve sunucu olarak ekranlara çıktı.

2008 yılında verdiği çıplak pozlarla tartışma yaratan Billur Kalkavan, ''Cinsel içerikli film izlemek özgürlüktür'' sözleriyle de çok konuşulmuştu.

''EĞLENİLECEK KADINIM''

Evlilik hakkındaki görüşleri sorulan Kalkavan, ''Evlenilecek değil, eğlenilecek kadınım'' demiş, ''Aldatılmak, kadınların eksikliği'' çıkışıyla ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Billur Kalkavan, 1969 yılından bu yana kariyerine sayısız proje sığdırdı.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Kalkavan, 15 Ekim 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Birçok ünlü isim, Billur Kalkavan için başsağlığı mesajı yayınladı. 59 yaşında vefat eden Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.



