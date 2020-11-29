YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Fotono21 Fotoğraf Derneği, fotoğraflarla korona virüse dikkat çekti

Fotono21 Fotoğraf Derneği, fotoğraflarla korona virüse dikkat çekti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

Fotono21 Fotoğraf Derneği, korona virüse dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır Stadyumunda fotoğraf çekimleri yaptı.Korona virüs salgının arttığı dönemlerde hastalığa dikkat çekmek isteyen Fotono21 Fotoğraf Derneği, Diyarbakır Stadyumunda fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği, korona virüse dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır Stadyumunda fotoğraf çekimleri yaptı.
Korona virüs salgının arttığı dönemlerde hastalığa dikkat çekmek isteyen Fotono21 Fotoğraf Derneği, Diyarbakır Stadyumunda fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, pandeminin dünyada her alanı etkilediği gibi sanatı da etkilediğini söyledi. Kılıçoğlu, "Sanat, hayat gibi her şartta devam ediyor. Artan vakalara karşı farkındalık oluşturmak ve dönemi anlatan fotoğraflar üretmek için alan olarak stadyumu seçtik. İki hafta süren çekimler sonucu çok güzel kareler elde ettik. Çekimlere katılan tüm üyelerimiz ve katılımcılar maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiler. Çekimlere katılan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Akçay ise, pandemi farkındalık çekimlerine herkesin HES kodu, maskesi ve koruyucu tulumu ile katıldığını söyledi. Akçay, "Uzun zaman sonra sosyal mesafeye uyarak stadyumda çekimler yapmaya karar verdik. Stadyum boş olduğu için bize avantaj sağladı. Ürettiğimiz kareler çok iyiydi. Katılan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Fotono21 Fotoğraf Derneği üyesi Veysi Arcagök da "İki hafta boyunca stadyumda fotoğraf çekimleri yaptık. Bu süre boyunca herkes sosyal mesafeye ve maske kuralına uyarak fotoğraf üretti. Katılan her arkadaşımız kurgularını çekti. Bugün çok güzel kareler ürettik. Bu dönemde maalesef vakalar artıyor. Pandemiye dikkat çekmek için böyle bir organizasyon düzenledik" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:07
Öğle
12:12
İkindi
14:46
Akşam
17:08
Yatsı
18:28
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.