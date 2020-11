Fotono21 Fotoğraf Derneği, fotoğraflarla korona virüse dikkat çekti

Fotono21 Fotoğraf Derneği, korona virüse dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır Stadyumunda fotoğraf çekimleri yaptı.

Korona virüs salgının arttığı dönemlerde hastalığa dikkat çekmek isteyen Fotono21 Fotoğraf Derneği, Diyarbakır Stadyumunda fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, pandeminin dünyada her alanı etkilediği gibi sanatı da etkilediğini söyledi. Kılıçoğlu, "Sanat, hayat gibi her şartta devam ediyor. Artan vakalara karşı farkındalık oluşturmak ve dönemi anlatan fotoğraflar üretmek için alan olarak stadyumu seçtik. İki hafta süren çekimler sonucu çok güzel kareler elde ettik. Çekimlere katılan tüm üyelerimiz ve katılımcılar maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiler. Çekimlere katılan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Akçay ise, pandemi farkındalık çekimlerine herkesin HES kodu, maskesi ve koruyucu tulumu ile katıldığını söyledi. Akçay, "Uzun zaman sonra sosyal mesafeye uyarak stadyumda çekimler yapmaya karar verdik. Stadyum boş olduğu için bize avantaj sağladı. Ürettiğimiz kareler çok iyiydi. Katılan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Fotono21 Fotoğraf Derneği üyesi Veysi Arcagök da "İki hafta boyunca stadyumda fotoğraf çekimleri yaptık. Bu süre boyunca herkes sosyal mesafeye ve maske kuralına uyarak fotoğraf üretti. Katılan her arkadaşımız kurgularını çekti. Bugün çok güzel kareler ürettik. Bu dönemde maalesef vakalar artıyor. Pandemiye dikkat çekmek için böyle bir organizasyon düzenledik" şeklinde konuştu.