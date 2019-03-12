SPOR

Fousseni Diabate: Fenerbahçe maçı zor olacak

SİVASSPOR HABERLERİ  | 12.03.2019 17:29 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'un başarılı isimlerinden Fousseni Diabate, "Önümüzde büyük bir maç var. Zor bir maç olacak" dedi.

Fousseni Diabate: Fenerbahçe maçı zor olacak

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı.

Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Kondisyon hareketleri ile devam eden antrenman yarı saha çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Muhammet Demir ile dinlendirilen David Braz katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor'un Fransız futbolcusu Fousseni Diabate, önlerinde büyük bir maç olduğunu ve iyi hazırlandıklarını söyledi. Diabate, "Zor bir maç olacak ama içeride aldığımız galibiyetle devam etmeliyiz, bir seri yakalamalıyız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe maçından sonra milli takım arası geliyor. Bu maçı kazanıp, iyi dinlenip milli aradan sonra iyi bir Sivasspor olarak geri döneceğiz. İyi çalışıyoruz, bu hafta yoğun çalışmalar geçiriyoruz. Fenerbahçe'ye karşı iyi hazırlanıyoruz. Fenerbahçe maçını aynı diğer maçlar gibi görüyorum. O da zor bir maç olacak. Burada oynadığımız maçlar gibi, her zaman oynadığım gibi oynayacağım. Tabii ki Malatyaspor maçına başladığımız arzuyla Fenerbahçe maçına da başlarsak iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığı pozisyonun sorulması üzerine ise Diabate, "Bir hayli düşünceli bir pozisyon oldu. Sonrasında da düşündüm zaten ne yapmayalım, stopere çalım mı atmalıydım, yoksa geçmemelimiydim diye. Ama artık kendime bu soruları sormayacağım, direkt vuracağım" ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
Sivasspor'da keyifler yerinde Sivasspor'da keyifler yerinde
Sivasspor pes etmiyorSivasspor pes etmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fousseni Diabate Sivasspor Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Rıdvan Dilmen yeni TFF başkanını açıkladı!

Rıdvan Dilmen yeni TFF başkanını açıkladı!

Juventus Türk yıldızın peşinde

Juventus Türk yıldızın peşinde

Listede tek Türk takımı yer aldı!

Listede tek Türk takımı yer aldı!

Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Neymar ile geçirdiği geceyi anlattı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'Yüreğimizi ortaya koyacağız'

'Yüreğimizi ortaya koyacağız'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Antalya 7 maç sonra kazandı

Antalya 7 maç sonra kazandı

Arouna Kone gollerini sürdürüyor

Arouna Kone gollerini sürdürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fousseni Diabate: Fenerbahçe maçı zor olacak

''F.Bahçe maçı zor olacak''

Hakan Keleş: Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyuz

Sivasspor'da keyifler yerinde

Hakan Kutlu: 2-3 mağlubiyette yıkılacak camia değiliz

Sivasspor pes etmiyor

Sivassporlu Muhammet Demir fıtık ameliyatı oldu

Sivassporlu Muhammet Demir fıtık ameliyatı oldu

Mert Hakan Yandaş: 'Bursa'da yüreğimizi ortaya koyup kazanmak istiyoruz'

'Yüreğimizi ortaya koyacağız'

Hakan Keleş: Bursaspor'un coşkusuna karşılık verirsek puanla döneriz

Hakan Keleş'in Bursaspor iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.