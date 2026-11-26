UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından Filistin'e destek mesajı verdi. Siyah-beyazlı futbolcular pankart önünde fotoğraf çektirirken, Ouattara'nın yaptığı hareket de geceye damga vurdu.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı futbolcular, üzerinde Filistin'e destek mesajı bulunan pankartın önünde fotoğraf çektirdi. Pankartta, "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" ifadeleri yer aldı.

OUATTARA'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Beşiktaşlı Ouattara da maçın ardından Filistin bayrağını alarak UEFA yazısının üzerine astı. Bu hareket, karşılaşmanın ardından öne çıkan görüntüler arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ 10 PUANA YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazandı. Orkun Kökçü 45+4. dakikada penaltıdan ve 90. dakikada fileleri havalandırırken, Junior Olaitan 75. dakikada takımının diğer golünü kaydetti. Hapoel Beer-Sheva'nın 90+3. dakikada bulduğu gol ise sonucu değiştirmedi.

Bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 10'a yükselten siyah-beyazlılar, organizasyondaki iddiasını sürdürdü.