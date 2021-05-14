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FOX'tan Mucize Doktor hayranlarını üzecek karar

14.05.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX'un perşembe akşamları izleyiciyle buluşan, MF Yapım imzalı sevilen dizisi Mucize Doktor'dan hayranlarını çok üzecek bir karar geldi.

FOX'tan Mucize Doktor hayranlarını üzecek karar

FOX'un MF Yapım / Asena Bülbüloğlu imzalı başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın paylaştıkları Mucize Doktor dizisi için final kararı alındı.

Yapım şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mucize Doktor dizisnin 27 Mayıs perşembe akşamı yayınlanacak 64. bölümüyle ekranlara veda edeceği duyuruldu.

MF Yapım'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…"


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Anahtar Kelimeler:
FOX Mucize Doktor dizisi
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vay be her veda duygusaldir

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