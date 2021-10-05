FOX TV kararını verdi! Son Yaz finali ne zaman?

FOX TV bir dizisi için kararını verdi. 03 Medya imzalı Son Yaz 26. bölümde ekrana veda edecek.

Geçen sezon İzmir’de çekilen dizi bu sezon Rize sahneleriyle başlamış ve İstanbul’a taşınmıştı. Yayın günü de cumartesi olarak değiştirilen iddialı proje beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadı. Geçtiğimiz sezon başrolde olan Funda Eryiğit diziden ayrılmıştı. Yerine ise Birce Akalay geldi ama istenen başarı yakalanamadı.

Yapılan açıklamada "26. bölümde hikayemizi sonlandırırken hep güzel anılarınızda kalacağımıza eminiz" dendi.





