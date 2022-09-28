Fox'un dizisi Kusursuz Kiracı reytinglere yenildi! Kusursuz Kiracı'nın final tarihi belli oldu

Yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı Kusursuz Kiracı dizisinin ekran ömrü kısa sürdü. FOX'un MF Yapım imzalı dizisi ekrana geldiği dizinin ilk bölümü 30 Ağustos akşamı seyirciyle buluşmuştu.

ERKEN FİNAL KARARI ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, salı akşamları ekrana gelen dizi reytinglerde istenilen sonuçları yakalayamadı. Yapımcı ve kanal yönetiminin kararıyla Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak. Dizinin final bölümü ise 4 Ekim'de ekrana gelecek.



Kusursuz Kiracı'da Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar rol alıyordu.



