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Fox'un yeni dizisi Tozlukaya'nın çekimleri başladı! İşte başrol oyuncuları ve konusu

13.06.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan, Tozluyaka dizisinin çekimleri başladı. Yaz dizisi olan Tozlukaya'nın Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın başrollerde oynayacak.

Fox'un yeni dizisi Tozlukaya'nın çekimleri başladı! İşte başrol oyuncuları ve konusu

İki farkli dünyaya ait gençlerin, aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alan dizi, gerilim nüanslarıyla da hikayesini taçlandıracak.

ÜNLÜ OYUNCULAR BAŞROLLERDE

Dizinin oyunu kadrosunda Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Mirac Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahvaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Özgür Foster ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler rol alıyor.

Tozluyaka (2)

Senaryosunu Yekta Torun’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

Tozluyaka (1)

NTC Medya’nın yeni projesi Tozluyaka dizisi çok yakında FOX’ta.

Tozluyaka (4)

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Anahtar Kelimeler:
FOX Emre Kınay
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