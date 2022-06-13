Fox'un yeni dizisi Tozlukaya'nın çekimleri başladı! İşte başrol oyuncuları ve konusu

İki farkli dünyaya ait gençlerin, aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alan dizi, gerilim nüanslarıyla da hikayesini taçlandıracak.

ÜNLÜ OYUNCULAR BAŞROLLERDE

Dizinin oyunu kadrosunda Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Mirac Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahvaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Özgür Foster ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler rol alıyor.

Senaryosunu Yekta Torun’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

NTC Medya’nın yeni projesi Tozluyaka dizisi çok yakında FOX’ta.



