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  4. Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin paylaşımı olay oldu

Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin paylaşımı olay oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.06.2020 19:56 | Son Güncelleme

İtalya'nın efsane futbolcuları arasında gösterilen Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi, yoga paylaşımında bulundu. Yaptığı hareketle yürekleri ağza getiren Blasi'nin paylaşımına Totti'den "Bu gece seni böyle buldum" yorumu geldi.

Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin paylaşımı olay oldu

İtalyan futbolunun ve Roma'nın efsanesi futbolcusu Francesco Totti'nin model eşi Ilary Blasi, kişisel Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.Yoga yaptığı anı ölümsüzleştiren güzel modelin objektiflere amuda kalkarak verdiği poz adeta yürekleri ağza getirdi. Totti de eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve fotoğrafın altına "Bu gece seni böyle buldum" yorumunu yaptı.

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2005'TE EVLENDİLER

2005 yılında nikah masasına oturan çiftin Chanel, Cristian ve Isabel adında 3 çocuğu bulunuyor.

24 YIL ROMA FORMASI GİYDİ

Kariyeri boyunca 1993-2017 olmak üzere 24 yıl Roma forması giyen Francesco Totti, 1 kez gol krallığı ve 1 lig şampiyonluğu yaşadı. Totti ayrıca, 2 kez de İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.


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Yaptığı paylaşımla yürekleri ağza getirdi

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