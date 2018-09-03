Franck Etoundi resmen Boluspor'da

Spor Toto 1'inci Lig’de 4 maçta 4 galibiyet elde ederek lige iyi bir başlangıç yapan kırmızı beyazlı ekip son olarak önceki sezon Kasımpaşa forması giyen 28 yaşındaki Kamerunlu milli santrfor Franck Etoundi ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, Frack Etoundi ve kulüp yönetimi katıldı.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Franck Etoundi ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Bu transferin ana sponsoru kulübümüzün ikinci başkanı Oktay Ercan'dır. Kendisine buradan hem şahsım, hem de Boluspor Kulübü adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu sponsorluk sayıları artar. Kulübümüz bu tür sponsorlar ile mali yönden daha rahatlar. Takımımız lider durumda. İnşallah liderliği bırakmayacağız. Franck Etoundi hazırlık kampına katılamadı. Kendisi ile bugün bir saat görüşme yaptım. Kendisinin de artık bir çıkışa ihtiyacı var. Poepon'dan örnekler verdim. Poepon'un Boluspor gelmeden önceki kariyeri sönüktü. Geldikten sonra bir ivme kazanmıştı. Franck Etoundi'nin bir an önce hazırlanıp takımımıza katkı yapacağına eminim. Hem kendisi için, hem de bizim için bu transfer hayırlı olsun" dedi.