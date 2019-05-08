SPOR

Franck Ribery'den flaş transfer açıklaması!

ALMANYA HABERLERİ  | 08.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Franck Ribéry, Avustralya Ligi'ne transfer olacağı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Franck Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Önümüzdeki yaz transfer döneminden itibaren 12 yıldır formasını giydiği Alman kulübüyle yeniden sözleşme imzalamayacağını açıklayan Ribéry, Avustralya 1. Futbol Ligi takımlarından Western Sydney Wanderers'a transferine sıcak baktığını dile getirdi.

The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre A-League takımlarından Western Sydney Wanderers'ın hocası, Bayern Münih'in eski futbolcularından Markus Babbel, Ribery'nin olası transferi hakkında, "Eğer rock star olmak istiyorsa gelsin" ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Fransız futbolcunun diğer talipleri arasında Katar Kulübü, Al Sadd'ın olduğu belirtiliyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Franck Ribéry, 2007 yılında Marsilya'dan Bayern Münih'e 17 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Alman kulübünün formasını 12 yıl boyunca terleten Ribéry, 8 Bundesliga, 1 Şampiyonla Ligi dahil olmak üzere 21 kupa kazandı.

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyorBayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor
Dortmund'un işi mucizelere kaldıDortmund'un işi mucizelere kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ribery Almanya Bundesliga bayern münih

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Resmen açıklandı

Salah'tan takım arkadaşlarına gönderme

Salah'tan takım arkadaşlarına gönderme

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!

6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Franck Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor

Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor

Werder Bremen 2 - 2 Borussia Dortmund (Bundesliga)

Dortmund'un işi mucizelere kaldı

Bayern Münih 3 - 1 Hannover 96 (Bundesliga)

Bayern rahat kazandı

İlkay Gündoğan için transfer dedikodusu! Münih'te görüntülendi

Yıldız futbolcu o şehirde görüntülendi

Nürnberg 1 - 1 Bayern Münih (Bundesliga)

Bayern fırsat tepti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.