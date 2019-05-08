Franck Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Önümüzdeki yaz transfer döneminden itibaren 12 yıldır formasını giydiği Alman kulübüyle yeniden sözleşme imzalamayacağını açıklayan Ribéry, Avustralya 1. Futbol Ligi takımlarından Western Sydney Wanderers'a transferine sıcak baktığını dile getirdi.

The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre A-League takımlarından Western Sydney Wanderers'ın hocası, Bayern Münih'in eski futbolcularından Markus Babbel, Ribery'nin olası transferi hakkında, "Eğer rock star olmak istiyorsa gelsin" ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Fransız futbolcunun diğer talipleri arasında Katar Kulübü, Al Sadd'ın olduğu belirtiliyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Franck Ribéry, 2007 yılında Marsilya'dan Bayern Münih'e 17 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Alman kulübünün formasını 12 yıl boyunca terleten Ribéry, 8 Bundesliga, 1 Şampiyonla Ligi dahil olmak üzere 21 kupa kazandı.

