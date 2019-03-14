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Franck Ribery'nin Al Sadd'a transfer olacağı iddia edildi

ALMANYA HABERLERİ  | 14.03.2019 20:39 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edilen Fransız yıldız Franck Ribery'nin yeni rotası belli oldu. Franck Ribery'nin yeni adresinin Katar ekibi Al-Sadd olduğu öne sürüldü.

Franck Ribery'nin Al Sadd'a transfer olacağı iddia edildi

MYNET.COM | Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Fransız yıldız Franck Ribery için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Ünlü Alman dergisi Kicker, Franck Ribery'nin Katar Ligi takımlarından Al Sadd ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı. Ribery'nin Al Sadd'a transferinde İspanyol yıldız Xavi'nin aktif rol oynadığı ve Ribery'yle aynı takımda forma giymek için ısrarcı olduğu aktarıldı.

Bayern Münih'in yeni sözleşme imzalamayacağını açıklamasının ardından Ribery'ye Avustralya Ligi takımlarından Western Sydney Wanderers da teklif yaptığını açıklamıştı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 29 maçta süre alan 35 yaşındaki Fransız yıldız, 5 gol atıp 4 de asist yaptı.

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