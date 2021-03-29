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  4. Frank de Boer: "Cebelitarık'a en az 5 gol atmalıyız"

Frank de Boer: "Cebelitarık'a en az 5 gol atmalıyız"

29.03.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Cebelitarık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Frank de Boer: "Cebelitarık'a en az 5 gol atmalıyız"

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemelerindeki rakiplerinden Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer, Cebelitarık ile oynayacakları maçın öncesinde konuştu.

Yakaladıkları pozisyonlara rağmen az gol attıklarını söyleyen De Boer, "Letonya'ya karşı 2-0'lık galibiyet iyi değil, özellikle de nasıl oynadığımıza bakarsak. Pozisyonlara bakarsak 7 atmalıydık. Cebelitarık karşısında da aynısı olacak, çok fazla şans bulursak, çok fazla gol atmalıyız. Onların nefes almasına izin veremeyiz. En az 5 gol atmalıyız, 5'ten fazla atmalıyız" dedi.

Hollanda, 30 Mart Salı günü 21:45'te deplasmanda Cebelitarık'a konuk olacak.

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