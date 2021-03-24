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Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

24.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, A Milli Takımımıza mağlup oldukları maçın ardından açıklamarda bulundu.

Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye'ye 4-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Karakter gösteremediklerini kaydeden De Boer, "3-0 geri düştüğünüz zaman biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. 3-0'dan sonra biraz karakter göstererek oynamalıydık. 3-0'dan 3-2'ye getirdik, devam edip maçı da kazanabiliriz diye düşündük." dedi.

Kötü oynadıklarını ifade eden teknik adam, "İlk yarıda yaptıkları gibi, ikinci yarıda 1 defa geldiler ve gol attılar. Çok iyi fırsatlar da bulduk. İlk yarıda Malen ile bir fırsatımız vardı. Savunmada çok kompakt ve agresif oynadı Türkiye. Aralara giremedik fazla. Çok pozisyon ürettik diyemem. De Ligt'in kafa vuruşu goldü. Türkiye şanslıydı, şans bize gülmedi. Genel olarak, en iyi oyunumuz değildi bu. Van Dijk ve Ake olsalar oynarlardı. Bu bahane değil. Biz daha iyi oynamalıydık. Türkler daha iyi oynadı."

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