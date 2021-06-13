Fransa Açık'ın kralı Novak Djokovic!

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Yunanistanlı Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Mücadelenin ilk bölümünde kısa toplarla sayılar bulan Djokovic karşısında Tsitsipas, sert servisleriyle oyuna tutundu. Djokovic, 11. oyunda rakibinin servisini kırarak 6-5 öne geçmesine rağmen bu avantajını kullanamadı ve sonraki oyunda Sırp raketin servisini kıran Tsitsipas, skoru 6-6'ya getirdi. Çekişmeli geçen tie-break bölümünü 8-6 kazanan Tsitsipas, ilk seti 7-6 alarak 1-0 öne geçti.​​​​​​​

İkinci sete Djokovic'in servisini kırarak başlayan Tsitsipas, isabetli "forehand" vuruşlarıyla oyun boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmadı ve seti 6-2 alarak skorda 2-0 üstünlük sağladı.

Uzun geçen rallilere sahne olan üçüncü setin dördüncü oyununda Tsitsipas'ın servisini kırarak 3-1 öne geçen Djokovic, kalan bölümde yaptığı iyi savunmanın karşılığını aldı ve seti 6-3 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Yorgunluk belirtileri gösteren Tsitsipas karşısında sert servisler ve kortun çaprazına gönderdiği toplarla etkili olan 34 yaşındaki Djokovic, dördüncü seti 6-2 alarak skoru 2-2 yaptı ve karşılaşmayı final setine taşıdı.