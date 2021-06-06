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Fransa Açık'ta Medvedev ve Tsitsipas çeyrek finalde

06.06.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Açık'ta çeyrek finale yükselen tenisçiler belli oldu. Medvedev ve Tsitsipas çeyrek finale yükseldi.

Fransa Açık'ta Medvedev ve Tsitsipas çeyrek finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 2 ve 5 numaralı seribaşları Daniil Medvedev ile Stefanos Tsitsipas, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günü, dördüncü tur karşılaşmalarıyla devam etti.

Rus tenisçi Medvedev, 22 numaralı seribaşı Şilili Cristian Garin'i 6-2, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 isim arasına kaldı.

Yunan Tsitsipas ise 12 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı aynı skorla (6-3, 6-2, 7-5) yenerek tur atladı ve Medvedev'in çeyrek finaldeki rakibi oldu.

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